OB bei NHR@FAU-Festkolloquium

Einer Ein­la­dung zum NHR@FAU-Festkolloquium am Zen­trum für natio­na­les Hoch­lei­stungs­rech­nen der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät (FAU) folgt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik am Mitt­woch, 15. März, in die Martensstraße.

The­ma ist das seit zwei Jah­ren bestehen­de Zen­trum, in der die FAU ihre inter­na­tio­nal aus­ge­wie­se­ne Exper­ti­se und Inno­va­ti­ons­kraft in der Infor­ma­tik sowie zu ato­mi­sti­schen Simu­la­tio­nen einbringt.

Revi­si­ons­aus­schuss tagt am Mittwoch

Der Revi­si­ons­aus­schuss tagt am Mitt­woch, 15. März, um 16:00 Uhr im Rat­haus (1. OG, Klei­ner Sit­zungs­saal) zum ersten Mal in die­sem Jahr. Auf der Tages­ord­nung ste­hen Prü­fun­gen in ver­schie­de­nen Fachäm­tern, die über­ört­li­che Prü­fung der Haus­halts­jah­re 2013 bis 2020, ein­zel­ne Bau­pro­jek­te und ande­res mehr.

Orts­bei­rat Krie­gen­brunn trifft sich

Der Krie­gen­brun­ner Orts­bei­rat kommt am Mitt­woch, 15. März, um 19:30 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie fin­det im Bür­ger­haus des Orts­teils statt. The­men sind unter ande­rem der Kli­ma-Auf­bruch, der aktu­el­le Stand des Auto­bahn-Aus­baus und des Schleu­sen-Neu­baus sowie die Kirch­weih in die­sem Jahr.

Tank­lösch­fahr­zeug für Browary

Die Stadt Erlan­gen spen­det ein Feu­er­wehr-Tank­lösch­fahr­zeug der ukrai­ni­schen Soli­dar­part­ner­stadt Bro­wa­ry. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik über­gibt den 16-Ton­nen-Lkw im Bei­sein von Amts­lei­ter Fried­helm Wei­din­ger und Stell­ver­tre­ter Micha­el Kolm­stet­ter an eine fünf­köp­fi­ge Dele­ga­ti­on, die sich am Frei­tag auf den Weg zur pol­nisch-ukrai­ni­schen Gren­ze macht.

Das Tank­lösch­fahr­zeug (TLF 24/50) ist 35 Jah­re alt, ver­fügt über einen 5.000 Liter-Was­ser­tank sowie einen Was­ser­wer­fer auf dem Dach. Eben­falls an Bord bleibt größ­ten­teils die Bela­dung des Fahr­zeugs. Es wur­de in Erlan­gen kürz­lich außer Dienst gestellt.

Bau­kunst­bei­rat befasst sich mit Neubauten

Zwei Neu­bau­ten ste­hen auf der Tages­ord­nung der näch­sten öffent­li­chen Sit­zung des städ­ti­schen Bau­kunst­bei­rats am Don­ners­tag, 16. März, um 17:15 Uhr im Ver­wal­tungs­ge­bäu­de in der Schuh­stra­ße 40 (EG, Kon­fe­renz­raum). Zum einen geht es um den Neu­bau einer Montesso­ri-Kin­der­ta­ges­stät­te in der Artil­le­rie-/Al­fred-Wege­ner-Stra­ße, zum ande­ren um den Neu­bau der Ein­fach­sport­hal­le des FSV Erlangen-Bruck.

Stadt lädt zum Altstadtempfang

Zum mitt­ler­wei­le 15. Alt­stadt­emp­fang lädt die Stadt Erlan­gen am Frei­tag, 17. März, in das Stadt­mu­se­um ein. Nach der Begrü­ßung durch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Haus­her­rin Bri­git­te Korn spricht die Kul­tur­re­fe­ren­tin und Bezirks­hei­mat­pfle­ge­rin Andrea Klu­xen in ihrem Vor­trag über „Denk­mal­pfle­ge und Nachhaltigkeit“.

Der Alt­stadt­emp­fang ist eine Ver­an­stal­tung der Refe­ra­te für Pla­nen und Bau­en sowie für Bil­dung, Kul­tur und Jugend, des Hei­mat- und Geschichts­ver­eins Erlan­gen e. V., des Bunds Deut­scher Archi­tek­ten und des Orts­ku­ra­to­ri­ums der Deut­schen Stif­tung Denkmalschutz.

Bür­ger­ser­vice wie­der regu­lär geöffnet

Die tech­ni­schen Pro­ble­me im Bür­ger­ser­vice des Rat­hau­ses am Mon­tag, 13. März, eine Schlie­ßung nötig mach­ten, sind beho­ben. Die Dienst­stel­le ist wie­der ganz nor­mal erreich­bar, das Bean­tra­gen von Aus­wei­sen, Ummel­dun­gen, Füh­rer­schein­an­ge­le­gen­hei­ten und die Kfz-Zulas­sung sind wie­der wie gewohnt erreichbar.

Digi­ta­le Bür­ger­ver­samm­lung am 21. März

Die Stadt Erlan­gen ver­an­stal­tet am Diens­tag, 21. März, um 20:00 Uhr eine digi­ta­le Bür­ger­ver­samm­lung für alle Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger. Ihnen hören Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik sowie die Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten der Stadt­ver­wal­tung zu und beant­wor­ten Fragen.

Die online-Ver­an­stal­tung wird live unter www​.erlan​gen​.de/​d​i​g​i​t​a​l​e​-​v​e​r​s​a​m​m​l​ung und auf dem städ­ti­schen You­Tube-Kanal (@Erlangenweb) über­tra­gen. Von zu Hau­se aus kann sich jeder Inter­es­sier­te mit einem Com­pu­ter, Lap­top, Tablet oder Smart­phone dazu­schal­ten und die Ver­samm­lung mitverfolgen.

Wäh­rend der Live-Über­tra­gung kön­nen Anlie­gen über die Kom­men­tar­funk­ti­on oder per Tele­fon­an­ruf (Ruf­num­mer 09131 86–2336) ein­ge­bracht werden.

Fra­gen und The­men kön­nen Sie vor­ab ger­ne schrift­lich per E‑Mail an buergerversammlung@​stadt.​erlangen.​de gesen­det wer­den. Auch per Brief kön­nen Fra­gen ein­ge­reicht wer­den (Adres­se: Stadt Erlan­gen, Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt, 91051 Erlan­gen). Info: www​.erlan​gen​.de/​d​i​g​i​t​a​l​e​-​v​e​r​s​a​m​m​l​ung.

Wei­te­re Bür­ger­ver­samm­lungs­ter­mi­ne für 2023 gibt es unter www​.erlan​gen​.de/​b​u​e​r​g​e​r​v​e​r​s​a​m​m​l​ung

Unter­stüt­zung bei Fra­gen zur Energiekrise

Die Stadt Erlan­gen macht noch ein­mal auf Bera­tungs­an­ge­bo­te rund um das The­ma Ener­gie­kri­se auf­merk­sam. Im Sozi­al­amt gibt es seit 1. Janu­ar die „Ener­gie­not­fall­be­ra­tung“. Sie unter­stützt und berät Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, wenn Ener­gie­be­schaf­fungs­ko­sten nicht bezahlt wer­den kön­nen, Ener­gie­nach­zah­lun­gen aus der Jah­res­ab­rech­nun­gen nicht begli­chen wer­den kön­nen oder hohe Strom­schul­den bestehen und eine Strom­sper­re droht. Die Ener­gie­not­fall­be­ra­tung ist erreich­bar unter der Tele­fon­num­mer 09131 86–3441 oder per E‑Mail unter energienotfallberatung@​stadt.​erlangen.​de.

Auch die Erlan­ger Stadt­wer­ke bie­ten Hil­fe an, bevor Gas oder Strom gesperrt wer­den. Wich­tig ist, dass sich Betrof­fe­ne recht­zei­tig mel­den, zum Bei­spiel wenn sie eine Mah­nung bekom­men haben. Es kann dann eine Raten­zah­lung ver­ein­bart bzw. bean­tragt wer­den. Das Kun­den­cen­ter der Stadt­wer­ke ist erreich­bar unter der Tele­fon­num­mer 09131 823 4141 oder per E‑Mail unter kundenservice@​estw.​de.

Auch eine Unter­stüt­zung für Besit­zer von Heizöl‑, Flüs­sig­gas- und Pel­let­hei­zun­gen wur­den immer lau­ter. Die Bun­des­re­gie­rung hat sich hier­zu kürz­lich ver­stän­digt, die­se Haus­hal­te mit einem Heiz­ko­sten­zu­schuss von bis zu 2.000 Euro zu unter­stüt­zen. Grund­la­ge sol­len Rech­nun­gen sein, die die Ener­gie­be­schaf­fung im Zeit­raum 1. Janu­ar 2022 bis 1. Dezem­ber 2022 bele­gen. Die Antrag­stel­lung und Aus­zah­lung sol­len über die Bun­des­län­der abge­wickelt werden.

Das Sozi­al­amt macht daher dar­auf auf­merk­sam, dass die kon­kre­te Umset­zung der Unter­stüt­zung noch unklar ist und Fra­gen hier­zu nicht beant­wor­tet wer­den können.

Infor­ma­tio­nen rund um die Ener­gie­kri­se gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​e​n​e​r​g​i​e​k​r​ise.

Bun­te Spra­chen­rei­se an der vhs

Ara­bisch, Arme­nisch, Bas­kisch und Slo­we­nisch gel­ten als sel­ten unter­rich­te­te Spra­chen. Einen kosten­lo­ses Schnup­per­an­ge­bot der beson­de­ren Art bie­tet die Volks­hoch­schu­le (vhs) Erlan­gen am Sams­tag, 18. März, in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr im Histo­ri­schen Saal (Fried­rich­stra­ße 19) an. Ähn­lich wie beim Speed-Dating haben die Teil­neh­men­den die Mög­lich­keit, spie­le­risch an ver­schie­de­nen Tischen in die­se vier Spra­chen ein­ge­führt und zum Wei­ter­ler­nen inspi­riert zu wer­den. An vier Sta­tio­nen ver­mit­teln erfah­re­ne Kurs­lei­ter der vhs ihre jewei­li­gen Spra­chen unter­halt­sam durch Klang­bei­spie­le, Sprach­rät­sel und inter­es­san­te oder skur­ri­le Vokabeln.

So stellt Nico­las Khou­ry die Ara­bi­sche Spra­che vor, Lusi­ne Charkhchyan und Nel­li Haus­au­er füh­ren in die Beson­der­hei­ten von Arme­nisch ein, Arant­za Este­fa­nia Aguir­re stellt ihre Mut­ter­spra­che Bas­kisch vor und Dam­ja­na Kape­t­a­novic bringt den Teil­neh­men­den Slo­we­nisch nahe. Auch geben klei­ne kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten aus den ver­schie­de­nen Län­dern Ein­blicke in Kul­tur und Spra­che. Die Musi­ke­rin Gay­a­né Sure­ni wird für den musi­ka­li­schen Rah­men sor­gen. Die Ver­an­stal­tung ist ein Bei­trag der vhs Erlan­gen zum städ­ti­schen Pro­jekt „Vie­le Spra­chen – ein Erlangen“.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de (Kurs­num­mer 23S611000).

Ehren­amt? Fami­li­en­pa­te! Neue Schu­lung im April

Mit Kin­dern in der Natur oder am Spiel­platz bewe­gen, bei den Haus­auf­ga­ben unter­stüt­zen oder das eige­ne Wis­sen wei­ter­ge­ben? Ehren­amt­li­che Fami­li­en­pa­ten unter­stüt­zen wäh­rend bela­sten­der Lebens­si­tua­tio­nen für ca. drei Stun­den wöchent­lich. Ende April star­tet dafür wie­der eine Schu­lung, zu der man sich ab sofort anmel­den kann.

Ehren­amt­li­che für die­se Auf­ga­be wer­den wei­ter­hin gesucht: „Der­zeit sind vie­le Fami­li­en in der Stadt Erlan­gen und im Land­kreis auf der War­te­li­ste“, so Moni­ka Mich­ali, die Koor­di­na­to­rin des Erlan­ger Bünd­nis­ses für Familien.

Am 21. April 2023 star­tet eine neue Schu­lung für Fami­li­en­pa­ten für Stadt und Land­kreis gemein­sam. Die ver­bind­li­che Schu­lung vor einem Ein­satz als Fami­li­en­pa­tin / Fami­li­en­pa­te fin­det haupt­säch­lich digi­tal aber auch an ein­zel­nen Ter­mi­nen in Prä­senz statt.

Eine Anmel­dung ist bis Mon­tag, 3. April, mög­lich. Kon­takt: Tele­fon 01520–1941934 oder E‑Mail familienpaten-​erh@​web.​de. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​ger​-fami​li​en​buend​nis​.de oder für den Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt unter www​.kin​der​schutz​bund​-erlan​gen​.de.

Stra­ße Berg­hang gesperrt

Die Stra­ße Berg­hang in Dechs­endorf muss von Mon­tag, 20. März, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 31. März, für den Ver­kehr gesperrt wer­den. Betrof­fen ist der Beriechst-von-Strom­berg- und Röt­ten­ba­cher Stra­ße. Dort wird eine Bau­stel­len­flä­che ein­ge­rich­tet und ein Kran auf­ge­stellt. Fuß­gän­ger kön­nen die Arbeits­stel­le pas­sie­ren, teil­te das städ­ti­sche Refe­rat für Pla­nen und Bau­en mit.