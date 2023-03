MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­abend bedroh­te ein bewaff­ne­ter Unbe­kann­ter einen Spa­zier­gän­ger und for­der­te Geld. Anschlie­ßend flüch­te­te der Täter. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Um kurz nach 21 Uhr sprach ein unbe­kann­ter Mann den 39-jäh­ri­gen Spa­zier­gän­ger in der Stra­ße „Sophien­heim­weg“ in Michel­au an. Unter Vor­halt eines Mes­sers for­der­te er das Geld des Man­nes. Die­ser wider­setz­te sich und schlug den Täter in die Flucht. Der 39-Jäh­ri­ge blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Der Unbe­kann­te flüch­te­te anschlie­ßend in Rich­tung des dor­ti­gen Fried­ho­fes, bevor der 39-Jäh­ri­ge die Poli­zei ver­stän­dig­te. Umge­hend ein­ge­lei­te­te Fahn­dungs­maß­nah­men der ein­ge­setz­ten Poli­zei­strei­fen ver­lie­fen ohne Ergebnis.

Per­so­nen­be­schrei­bung des unbe­kann­ten Täters:

Männ­lich

Zir­ka 20 – 30 Jah­re alt

Süd­län­di­scher Typ

Beklei­det mit:

Einer Bom­ber­jacke mit Kapu­ze, trug unter der Kapu­ze eine Basecap

Einer hel­len Jeans

Schwar­zen Turn­schu­hen der Mar­ke Nike, Modell Air Max mit wei­ßem Emblem

Zeu­gen, die am Sonn­tag­abend gegen 21 Uhr im Bereich der Stra­ße „Sophien­heim­weg“ in Michel­au eine Per­son mit pas­sen­der Beschrei­bung wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 mit der Kri­po Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.