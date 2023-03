Deut­sches Kame­ra­mu­se­um bei der Michelau­er Fotobörse

Die Anmel­dun­gen für die 6. Ple­cher Foto- und Film­bör­se am Sonn­tag, 4. Juni 2023, lau­fen bereits, doch erst ein­mal betei­ligt sich der För­der­ver­ein Deut­sches Kame­ra­mu­se­um in Ple­ch e.V. am Sonn­tag, 19. März, an der Foto­bör­se des Film- und Foto­clubs Michel­au in Ober­fran­ken. Auch sonst gibt es jede Men­ge Neu­ig­kei­ten vom Ple­cher Muse­um, wie aus einer Pres­se­mit­tei­lung hervorgeht.

So wur­de das Enga­ge­ment der Ple­cher Muse­ums­ak­ti­vi­sten dadurch „geadelt“, dass Muse­ums­grün­der und ‑lei­ter Kurt Tau­ber (71) vom Vor­stand der Deut­schen Pho­to­gra­phi­schen Gesell­schaft als beru­fe­nes Mit­glied in die­ses erlauch­te Gre­mi­um beru­fen wur­de und jetzt das in der Foto­sze­ne ange­se­he­ne Kür­zel „DGPh“ im Namen füh­ren darf.

Relaunch der Web­site geht plan­mä­ßig voran

Der Relaunch der Web­site www​.kame​ra​mu​se​um​.de – bis­her schon inter­na­tio­nal eine der umfang­reich­sten Sei­ten auf die­sem Gebiet – geht plan­mä­ßig wei­ter. Seit Sep­tem­ber 2022 sind bereits mehr als 3.300 Bil­der und Medi­en online. Es wur­den schon gut 1.240 Samm­lungs­ob­jek­te in der neu­en Daten­bank erfasst, peni­bel beschrie­ben und reich bebil­dert ver­öf­fent­licht, über 50 Sei­ten mit Infor­ma­tio­nen rund ums Muse­um und 135 Bei­trä­ge mit Berich­ten über spek­ta­ku­lä­re Neu­zu­gän­ge oder frü­he­re Aktio­nen zusam­men­ge­stellt. Rund 120 Per­so­nen­sei­ten stel­len Team­mit­glie­der und Spen­der vor, mehr als 340 ver­schie­de­ne Her­stel­ler und Mar­ken sind in der Daten­bank ange­legt und mit ihren Pro­duk­ten jetzt schon vertreten.

Und nahe­zu täg­lich wer­den es mehr. Ziel laut För­der­ver­eins­vor­sit­zen­dem und Pro­jekt­lei­ter Tho­mas Wan­ka: „In eini­gen Jah­ren sol­len alle bis­her 7.500 (!) Foto­ap­pa­ra­te und tau­sen­de ande­rer Samm­lungs­stücke für Jeder­mann auf der neu­en Web­sei­te als Digi­ta­li­sat in Wort und Bild recher­chier­bar sein.“ Meh­re­re Redak­teu­re arbei­ten an die­sem Projekt.

Zwei Foto­aus­stel­lun­gen

Als näch­ste grö­ße­re Ver­an­stal­tung 2023 steht ein ent­spre­chen­der Work­shop und eine beson­de­re Foto­aus­stel­lung mit unge­wöhn­li­chen Pola­roid-Fotos von Anna Borek an (ver­mut­lich Anfang Mai) und für den Spät­som­mer ist eine Bil­der­schau mit klas­si­schen Schwarz­weiß­fo­tos von nord­eu­ro­päi­schen Land­schaf­ten geplant.

Für die 6. Foto- und Film­bör­se am Sonn­tag, 4. Juni, 10 bis 15 Uhr, kön­nen sich Pri­vat­leu­te wie Pro­fi­händ­ler noch anmel­den – so lan­ge die Tische rei­chen. Nähe­res unter: https://​kame​ra​mu​se​um​.de/​f​o​t​o​b​o​e​r​s​e​-​2​0​23/.