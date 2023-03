Im Modul für beruf­li­che Ori­en­tie­rung erhal­ten die Schüler*innen des EGF Ein­blicke in die 17 Nach­hal­tig­keits­zie­le der UN und kön­nen dazu eige­ne Pro­jek­te initi­ie­ren. Aya Y. und Celi­ne K. ent­schie­den sich dafür, an dem The­ma „Die Gefah­ren des Rau­chens“ zu arbei­ten. Dabei behan­del­ten sie sowohl die Gefah­ren das akti­ven und pas­si­ven Rau­chens als auch die weni­ger bekann­ten Umwelt­schä­den, die durch Ziga­ret­ten­stum­mel entstehen.

Um neben der Theo­rie auch einen prak­ti­schen Bei­trag zum Umwelt­schutz zu lei­sten, wand­ten sie sich an Forch­heim for Future e.V. mit der Bit­te, doch ein zusätz­li­ches Clean-Up mit ihnen zu machen. Dem kam der Ver­ein ger­ne nach und ver­an­stal­te­te mit den Schüler*innen ein Clean-Up. Die Grup­pe aus Jung und Alt sam­mel­te mit Begei­ste­rung und trotz gele­gent­li­cher Regen­schau­er konn­ten am Ende alle gemein­sam stolz vie­le Säcke mit Müll wie Ein­weg­pla­stik, Fla­schen, Papier und sogar einer Auto­an­ten­ne und vier Tüten mit Ziga­ret­ten­kip­pen prä­sen­tie­ren. „Es hat uns viel Freu­de gemacht, dass wir etwas Prak­ti­sches tun konn­ten“, sag­te Aya am Ende und bedank­te sich bei Forch­heim for Future für die Unterstützung.