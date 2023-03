Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Gepark­ten Pkw ange­fah­ren – Unfall­ver­ur­sa­cher flüchtig

Im Zeit­raum von Mon­tag, den 06.03.2023, ca. 10:45 Uhr, bis Frei­tag, den 10.03.2023, ca. 17:30 Uhr, park­te ein schwar­zer Mer­ce­des-Benz E‑Klasse in einer Tief­ga­ra­ge in der Goe­the­stra­ße 9 in der gekenn­zeich­ne­ten Park­bucht mit der Num­mer 205. Ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr mit einem bis­her nicht bekann­ten Fahr­zeug gegen die lin­ke Fahr­zeug­sei­te des gepark­ten Mer­ce­des und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 3.000 Euro. Nach dem Zusam­men­stoß ver­ließ der Unfall­ver­ur­sa­cher die Unfall­stel­le, ohne sich um sei­ne gesetz­li­chen Pflich­ten zu küm­mern. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.: 09561/645–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Fahr­rä­der gestohlen

Kro­nach. Wäh­rend der ver­gan­ge­nen Woche ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter aus einem Gemein­schafts­kel­ler eines Mehr­par­tei­en­hau­ses in der Maxi­mi­lan-von-Welsch-Stra­ße zwei Fahr­rä­der im Gesamt­wert von ca. 120 Euro. Laut den Anga­ben des Geschä­dig­ten han­del­te es sich dabei um ein gold­far­be­nes Damen­rad sowie ein sil­ber­schwar­zes Renn­rad. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Kro­nach unter Tel. 09261/5030.

Uner­laub­te Müllentsorgung

Küps. Ein auf­merk­sa­mer Bür­ger teil­te der Poli­zei am Sams­tag­nach­mit­tag ein unbe­auf­sich­tig­tes Feu­er auf einem Grund­stück am Orts­rand mit. Bei der anschlie­ßen­den Über­prü­fung des Sach­ver­hal­tes stell­ten die Beam­ten fest, dass hier u.a. beschich­te­te Möbel­bret­ter und eine Küchen­ar­beits­plat­te in Rauch auf­gin­gen. Sie lösch­ten schließ­lich den Brand­herd und stell­ten Ermitt­lun­gen zum Ver­ur­sa­cher an. Die­ser muss sich nun wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Kreis­lauf­wirt­schafts­ge­setz verantworten.