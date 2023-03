Spä­te­stens nach die­sem Spiel soll­te es über­all in Bas­ket­ball-Deutsch­land ange­kom­men sein: medi bay­reuth hat sich im Kampf um den Klas­sen­er­halt noch lan­ge nicht aufgegeben!

Ganz im Gegen­teil. Im Match des 23. Spiel­ta­ges in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga gegen den FC Bay­ern Bas­ket­ball zeig­te die Mann­schaft von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic nach dem star­ken Auf­tritt zuvor in Lud­wigs­burg noch­mals eine Lei­stungs­stei­ge­rung und rang dem frisch gebacke­nen Pokal­sie­ger buch­stäb­lich alles ab. Am Ende muss­ten sich Basti­an Dor­eth & Co. zwar hauch­dünn mit 79:80 (52:46) dem Münch­ner Star-Ensem­ble geschla­gen geben, den­noch war die vor 3.207 Zuschau­ern in der Bay­reu­ther Ober­fran­ken­hal­le gezeig­te Lei­stung ein wei­te­rer Schritt nach vorne.

Bester Akteur auf Sei­ten von medi bay­reuth im von REHAU prä­sen­tie­ren Spiel war Otis Living­ston mit 20 Punk­ten und sechs Assists. In Rei­hen der Bay­ern über­zeug­ten Neu­zu­gang Zylan Cheat­ham mit 18 Zäh­lern, sechs Rebounds und vier Vorlagen.