„Team Bay­ern läuft sich warm!“

In die­sem Herbst wird der baye­ri­sche Land­tag neu gewählt. Für die Bay­reu­ther Grü­nen geht Tim Par­gent ins Ren­nen. Nach dem Mot­to „Fit für den Wahl­kampf“ laden die Grü­nen erneut zu einem Lauf­treff für Mon­tag, den 13. März, ein. Die­ser bie­tet nicht nur eine gute Mög­lich­keit, den Land­tags­kan­di­da­ten Tim Par­gent in einem locke­ren Rah­men ken­nen­zu­ler­nen, son­dern auch für einen Aus­tausch zur Stadt­po­li­tik! Denn die­ses Mal macht die Lauf­grup­pe einen Halt am Eichel­berg. Peter Voit und Micha­el Purucker von der Bür­ger­initia­ti­ve (BI) Eichel­berg stel­len sich und die BI dort vor. Wer Inter­es­se dar­an hat, mehr zu den Debat­ten und Pro­te­sten rund um das Bau­ge­biet am Eichel­berg zu erfah­ren und ger­ne 7 km in mäßi­gem Tem­po mit­lau­fen möch­te, ist herz­lich eingeladen!

Treff­punkt ist um 17 Uhr vor dem Grü­nen Büro in der Kirch­gas­se 20. Nach der Run­de ver­spre­chen alko­hol­freie Wei­zen und Müs­li­rie­gel Stär­kung für alle Teil­neh­men­den. Eine Anmel­dung ist nicht nötig.