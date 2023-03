„Ich bin tief erschüt­tert über das Gewalt­ver­bre­chen in der Lich­ten­fel­ser Innen­stadt. Seit Frei­tag­abend ste­he ich im stän­di­gen Kon­takt mit der Poli­zei. Eine sol­che Tat macht mich fas­sungs­los. Mei­ne Gedan­ken und mein Mit­ge­fühl sind in die­sen schwe­ren Stun­den bei der Fami­lie des Opfers. Ich ver­traue auf die gute und pro­fes­sio­nel­le Arbeit der Kri­mi­nal­po­li­zei und der 30-köp­fi­gen Son­der­kom­mis­si­on „Blu­me“. Ich hof­fe, dass der Täter bzw. die Täter bald gefasst sind. Es ist vie­le Jahr­zehn­te her, dass es in Lich­ten­fels ein der­ar­ti­ges Ver­bre­chen gege­ben hat. Die­ses Gewalt­ver­bre­chen trifft die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in unse­rem Land­kreis und ins­be­son­de­re die Men­schen in der Kreis­stadt ins Mark.“, zeigt sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner erschüt­tert von die­sem Gewaltverbrechen.