Ab Mon­tag, den 13. März 2023 bis vor­aus­sicht­lich Ende 2025 ist der Burg­stal­ler Weg zwi­schen der Hans-Mai­er-Stra­ße und der Spie­gel­gar­ten­stra­ße für den Gesamt­ver­kehr gesperrt. Grund dafür ist eine umfas­sen­de Fahr­bahn­sa­nie­rung. Der Anlie­ger­ver­kehr bis zur Bau­stel­le bleibt mög­lich. Ent­spre­chen­de Umlei­tungs­strecken zum Schul­zen­trum sind ausgeschildert.

FAHR­PLAN­ÄN­DE­RUN­GEN DER LINI­EN 123, 201, 204, 241, 242 UND 246

Auf­grund der Voll­sper­rung müs­sen die Regio­nal­bus­se ihre Fahrt­we­ge anpas­sen. Daher kommt es zu ent­spre­chen­den Fahr­plan­än­de­run­gen, wel­che vor allem die Real­schu­le, Mit­tel­schu­le sowie das Gym­na­si­um betref­fen. Die bis­he­ri­ge Hal­te­stel­le „Real­schu­le Burg­stal­ler Weg“ kann wäh­rend der gesam­ten Bau­pha­se nicht bedient werden.

Die Lini­en 204 und 246 wer­den zur Schul­zeit die Hal­te­stel­len in die­sem Bereich in ande­rer Rei­hen­fol­ge anfah­ren. Zunächst wird die Hal­te­stel­le „Real­schu­le Hans-Mai­er-Stra­ße“ ange­fah­ren und danach die Hal­te­stel­le „Gym­na­si­um“ bedient.

Die Linie 123 lässt die Real­schü­ler mor­gens an der Hal­te­stel­le in der Hans-Mai­er-Stra­ße aus­stei­gen und fährt dann über die Umlei­tungs­strecke zum Gym­na­si­um. Mit­tags nimmt der Bus die Real­schü­ler an der Hal­te­stel­le „An der Schütt“ mit und fährt im Anschluss das Gym­na­si­um an.

Die Linie 201 in Rich­tung Neun­dorf fährt wäh­rend der Schul­zeit nach der Hal­te­stel­le „Am Fried­hof“ zunächst das Gym­na­si­um an und hält dann an der Hal­te­stel­le „An der Schütt“, an wel­cher wie­der­um die Real­schü­ler ein- und aus­stei­gen kön­nen. In Fahrt­rich­tung Erlan­gen hält die Linie 201 mor­gens anstel­le dem Halt „Real­schu­le Burg­stal­ler Weg“ an der Hal­te­stel­le „Real­schu­le Hans-Maier-Straße“.

Bei der Linie 241 wird zunächst das Gym­na­si­um ange­fah­ren. Im Anschluss fah­ren die Bus­se der Linie 241 direkt zur Hal­te­stel­le „An der Schütt“. Ledig­lich die Fahrt um 13:15 Uhr star­tet wie gewohnt an der Real­schu­le in der Hans-Maier-Straße.

Die Fahrt­ver­läu­fe bei der Linie 242 in Rich­tung Her­zo­gen­au­rach ändern sich eben­falls. Die Hal­te­stel­le „Real­schu­le Hans-Mai­er-Stra­ße“ wird in die­ser Fahrt­rich­tung nicht mehr ange­fah­ren. Die Schü­ler kön­nen nach der Hal­te­stel­le am Gym­na­si­um an der Hal­te­stel­le „Bad­gas­se“ aus­stei­gen und von dort aus zur Real­schu­le laufen.

Die genau­en Ände­run­gen und Abfahrts­zei­ten kön­nen unter http://​www​.vgn​.de ein­ge­se­hen oder auch an den Aus­hang­fahr­plä­nen an den Hal­te­stel­len ent­nom­men werden.