Mit den ersten fünf Ter­mi­nen bei hei­mi­schen Unter­neh­men ist die Ener­gie­be­ra­tung der Wirt­schafts­för­de­rung und des Kli­ma­schutz­ma­nage­ments des Land­krei­ses Coburg in Koope­ra­ti­on mit der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken sowie der IHK zu Coburg erfolg­reich gestar­tet. Eine der ersten Fir­men, die das kosten­lo­se Ange­bot der Initia­tiv­be­ra­tung genutzt haben, war der Pol­ster­mö­bel­her­stel­ler Pon­sel. Und das aus gutem Grund, sagt Geschäfts­füh­rer Axel Faber: „Ohne Bera­tung kommt man heu­te nicht mehr durch den Förderdschungel.“

Natür­lich ist für das Weid­häu­ser Fami­li­en­un­ter­neh­men das The­ma „Ener­gie­spa­ren“ nicht neu. 2016 hat die Geschäfts­lei­tung damit begon­nen, gezielt nach Ein­spa­rungs­mög­lich­kei­ten zu suchen. „Die Hei­zung ist dabei das größ­te The­ma“, sagt Axel Faber. Aber auch die Cut­ter, 40 Näh­ma­schi­nen und die Druck­luft-Kom­pres­so­ren in den gro­ßen Fer­ti­gungs­be­rei­chen bei Pon­sel ver­brau­chen nicht wenig Energie.

Gemein­sam mit Andre­as Schu­bert (Wirt­schafts­för­de­rung) sowie Kli­ma­schutz-Mana­ge­rin Fran­zis­ka Roos hat sich dies­mal Olaf Sin­gen­donk als Ener­gie­be­ra­ter bei der rund ein­stün­di­gen Erst­be­ra­tung die wich­tig­sten Ver­brau­cher auf dem Pon­sel-Gelän­de zei­gen las­sen. Der Fach­mann sieht sei­ne Auf­ga­be nicht dar­in, als Mecke­rer auf­zu­tre­ten: „Wir wol­len den Unter­neh­men zei­gen, wo sie Schwer­punk­te set­zen kön­nen.“ Bei einem Pol­ster­mö­bel­her­stel­ler mit übli­cher­wei­se gro­ßen, offe­nen Werk­hal­len steht die Hei­zung ganz oben auf der Liste. Obwohl die Fir­ma Pon­sel in die­sem Bereich teil­wei­se schon moder­ne Syste­me hat, sieht Olaf Sin­gen­donk Poten­zi­al: „Wenn wir die Hei­zung opti­mie­ren, kom­men wir auf ein Ein­spa­rungs­po­ten­zi­al von 20 bis 30 Pro­zent.“ Das sei ein Bereich, bei dem sich Inve­sti­tio­nen auch rech­nen wür­den, ergänzt Pon­sel-Geschäfts­füh­rer Axel Faber.

Land­rat Seba­sti­an Straubel weiß, dass die stei­gen­den Ener­gie­ko­sten eine gro­ße Her­aus­for­de­rung für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, aber auch die hei­mi­schen Unter­neh­men dar­stel­len. Des­halb wol­le man mit dem Ange­bot, über die Wirt­schafts­för­de­rung eine Ener­gie­be­ra­tung zu ver­mit­teln, den Betrie­ben als Part­ner zur Sei­te ste­hen, ver­si­chert der Land­rat: „Wir als Land­rats­amt kön­nen damit unse­ren Teil dazu bei­tra­gen, dass unser Land­kreis gut durch die­se schwie­ri­ge Zeit der explo­die­ren­den Ener­gie­ko­sten kommt.“

Die Bun­des­re­gie­rung för­dert der­zeit nicht nur die Inve­sti­tio­nen der Unter­neh­men, son­dern bereits die Ener­gie­be­ra­tung vor­ab. So bleibt am Ende nur ein über­schau­ba­rer Eigen­an­teil für die Betrie­be ste­hen. Die Zuschüs­se für ener­ge­ti­sche Maß­nah­men kur­beln einer­seits die Wirt­schaft an, sie sind aber auch ein wich­ti­ges Ele­ment, um Unter­neh­men fit für die Zukunft zu machen. Olaf Sin­gen­donk weiß: „Unter­neh­men, die in Ener­gie­ein­spa­rung inve­stie­ren, haben nach­weis­lich die bes­se­re Aus­gangs­po­si­ti­on im Wett­be­werb.“ So was hört Axel Faber ger­ne: „Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir uns wei­ter­hin gut am Markt behaup­ten wollen.“

Eine Fra­ge aus der aktu­el­len Ener­gie­dis­kus­sio­nen kann selbst ein Fach­mann wie Olaf Sin­gen­donk nicht beant­wor­ten: Die nach der künf­ti­gen Ent­wick­lung der Prei­se. „Die­se Fra­ge hat nichts mit Ener­gie­be­ra­tung zu tun, sie grenzt Wahr­sa­ge­rei“, sagt der Ener­gie­be­ra­ter. Immer­hin: Seit Dezem­ber sind die Prei­se für Gas und Was­ser spür­bar zurück gegan­gen. Sich des­halb als Unter­neh­men zurück­zu­leh­nen, emp­fiehlt Olaf Sin­gen­donk auf kei­nen Fall. Frü­her oder spä­ter wer­de für die hei­mi­schen Betrie­be die Pflicht zum Ein­satz rege­ne­ra­ti­ver Ener­gien kom­men – da gibt es für Sin­gen­donk kei­nen Zweifel.

Ener­gie­be­ra­tung 2023

Anmel­dung: Die näch­sten Ter­mi­ne sind am 6. Juni (IHK-Betrie­be) und 7. Juni (HWK-Betrie­be) sowie am 26. Sep­tem­ber (IHK-Betrie­be) und 27. Sep­tem­ber (HWK-Betrie­be). Inter­es­sier­te Unter­neh­men kön­nen sich bereits jetzt für die Ter­mi­ne im Juni anmel­den – ent­we­der unter dem Link: https://​www​.land​kreis​-coburg​.de/​f​o​r​m​u​l​a​r​e​/​f​o​r​m​/​a​l​i​a​s​/​l​r​a​c​o​b​u​r​g​/​E​n​e​r​g​i​e​b​e​r​a​t​ung oder tele­fo­nisch unter 09561/5145106.