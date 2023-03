Kinder- und Jugendzirkus des SV Buckenhofen präsentiert "Gefühlschaos"

Nach lan­ger Coro­na-Pau­se (der letz­ter Auf­tritt war im Novem­ber 2019) prä­sen­tiert der Kin­der- und Jugend­zir­kus des SV Bucken­ho­fen am 25. März um 16 Uhr und am 26. März um 15 Uhr sein Kön­nen unter dem The­ma „Gefühls­cha­os“. 100 Kin­der, Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne im Alter zwi­schen 6 und 25 Jah­ren prä­sen­tie­ren Num­mern am Ver­ti­kal­tuch, der Lauf­ku­gel, Dia­bo­lo und Jon­gla­ge, Boden­tur­nen, Tram­po­lin und Part­ner­akro­ba­tik, ein­ge­bet­tet in eine Geschich­te rund um das The­ma Gefüh­le und wie wich­tig es für uns ist, uns mit unse­ren Gefüh­len auseinanderzusetzen.

Mari­on Knau­er, die den Kin­der­zir­kus vor 25 Jah­ren aus den bestehen­den Kin­der­turn­grup­pen des SV Bucken­ho­fen grün­de­te, lei­tet und insze­niert die Prä­sen­ta­ti­on in der Hir­ten­bach­hal­le Herolds­bach gemein­sam mit ihrer Toch­ter Lena Knau­er. Der Ein­tritt für Kin­der ist kosten­frei, Erwach­se­ne und Jugend­li­che ab 14 Jah­ren zah­len 5 Euro direkt an der Ein­tritts­kas­se. Es gibt kei­nen Kartenvorverkauf.

25. & 26. März // Hir­ten­bach­hal­le Heroldsbach