Die The­men der Sendung:

Bie­nen, Bäu­me, Biber: Der Natur­schutz fei­ert Erfol­ge (Nürnberg/​Mittelfranken)

Vor 50 Jah­ren hat Hubert Wei­ger die Geschäfts­stel­le Nord­bay­ern des BUND Natur­schutz in Bay­ern e.V. eröff­net. Jetzt blickt er zurück. Zu den Erfol­gen gehö­ren die Ret­tung des Reichs­walds, die Ver­hin­de­rung von Atom- und Koh­le­kraft­wer­ken und die Wie­der­an­sie­de­lung des Bibers. Dage­gen waren die Natur­schüt­zer gegen den Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals und die ICE-Tras­sen machtlos.

Fit am Com­pu­ter: Schü­ler hel­fen Senio­ren (Forchheim/​Oberfranken)

„Wie schick ich mei­nem Enkel ein Foto über Whats­App?“ Sol­che und vie­le ande­re Fra­gen von Senio­ren und Senio­rin­nen beant­wor­ten Neunt­kläss­ler der Adal­bert-Stif­ter-Mit­tel­schu­le in Forch­heim im Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus. Die Jugend­li­chen machen das frei­wil­lig, nicht als Pflicht­un­ter­richt. Zu Leh­rern wer­den sie auch im Com­pu­ter­raum der Schu­le, wo sie regel­mä­ßig älte­ren Men­schen beim Stö­bern und Ein­kau­fen im Inter­net zur Sei­te stehen.

Grab­räu­ber in Fran­ken: neue Regeln für Schatz­su­cher (Frankenhofen/​Mittelfranken)

„Ein­mal eine Kiste vol­ler Gold­mün­zen fin­den“, davon träu­men vie­le. Und man­che zie­hen mit Metall­such­ge­rä­ten los, um in Wäl­dern oder auf Äckern einen Schatz zu fin­den. Der­zeit gilt in Bay­ern die Hadria­ni­sche Regel: Fin­der und Grund­stücks­be­sit­zer gehört jeweils die Hälf­te des Schat­zes. Doch das soll sich ändern. Der Frei­staat will ein Schatz­re­gal einführen.

Axolotl aus Fran­ken: Was­ser­mon­ster im Aqua­ri­um (Leutershausen/​Unterfranken)

Micha­el Lach­nitt züch­tet ein 350 Mil­lio­nen Jah­re altes Urzeit-Viech in einer ehe­ma­li­gen Schmie­de: den mexi­ka­ni­schen Schwanz­lurch Axolotl, was aus dem Azte­ki­schen über­setzt so viel heißt wie „Was­ser­mon­ster“. Der mexi­ka­ni­sche Urzeit-Lurch gilt in frei­er Natur schon fast als aus­ge­stor­ben. In Leu­ters­hau­sen aber ver­meh­ren sich die Amphi­bi­en präch­tig. Der Züch­ter nimmt auch kran­ke und schwa­che Tie­re auf.

Frän­kisch, frech und schräg: der Zeich­ner Ste­phan Klen­ner-Otto (Rödental/​Oberfranken)

„Ich bin kein Maler“ – sagt Ste­phan Klen­ner-Otto von sich. Dafür ist er Gra­fi­ker, Zeich­ner, Illu­stra­tor – beson­ders die Radie­rung hat es ihm ange­tan. Der Künst­ler aus Röden­tal im Cobur­ger Land setzt auf die jahr­hun­der­te­al­te Hand­werks­tech­nik – und schafft Por­träts mit Augen­zwin­kern und „Erzähl­bil­der“, in denen der Betrach­ten­de die Details erst nach und nach ent­deckt. Seit Jahr­zehn­ten häuft er in sei­nem Ate­lier im Cobur­ger Land Radie­run­gen und Zeich­nun­gen an – alle mit spit­zer Feder und kri­ti­schem Blick aufs Papier gebannt. Bis zum 23. April läuft im Cobur­ger Kunst­ver­ein eine Aus­stel­lung mit Wer­ken von Ste­phan Klen­ner-Otto und ande­ren Künst­le­rin­nen und Künst­lern. Der Titel: „Das Nar­ren­schiff zwi­schen Kunst und Satire“.

Kochen mit Ipek: Vega­ne Lecke­rei­en (Weißenburg/​Mittelfranken)

„Frankenschau“-Köchin Ipek zeigt, dass fleisch­lo­se Gerich­te auch ohne Ersatz­pro­duk­te gelin­gen. Wie wäre es mit einem Pul­led Pilz Bur­ger aus Kräu­ter­seit­lin­gen und einer cre­mig grü­nen Früh­lings­sup­pe? Bei­de Gerich­te sind schnell gezau­bert und über­zeu­gen sicher auch Nicht-Veganer.

BR Fern­se­hen – Frankenschau