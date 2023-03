Am Don­ners­tag, den 16. März fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus am Max­platz um 16.00 Uhr die öffent­li­che Sit­zung des Fami­li­en- und Inte­gra­ti­ons­se­na­tes statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen u. a. fol­gen­de Punk­te: Die Ein­füh­rung des Betreu­ungs­or­ga­ni­sa­ti­ons­ge­set­zes (BtOG), das Stra­te­gie­pa­pier „Gute Pfle­ge. Daheim in Bay­ern“, die Mit­wir­kung am Auf­bau einer flä­chen­decken­den Bera­tungs­stel­le gegen Dis­kri­mi­nie­run­gen in Ober­fran­ken, die Zukunft der Fami­li­en­be­auf­trag­ten sowie ein Antrag aus der Bür­ger­ver­samm­lung zur dezen­tra­len Unter­brin­gung von Flücht­lin­gen nach Schlie­ßung der ANKER-Einrichtung.

Der Ein­lass erfolgt eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.