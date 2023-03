Das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te lädt herz­lich zum Vor­trag über Stre­be­hil­fe ein, am Frei­tag, 17. März 2023 um 19.30 Uhr im Gemein­de­zen­trum „Licht­blick“, Hut­sch­dor­fer Stra­ße 2, 95349 Thur­n­au. Die­sen Vor­trag kön­nen Sie auch online mit­ver­fol­gen, die aktu­el­len Zugangs­da­ten fin­den Sie auf unse­rer Hom­pa­ge www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de in der Pro­gramm­ru­brik „Per­sön­lich­keit und Ori­en­tie­rung“. Der Refe­rent Ron­ny Weig­and ist Leh­rer für Pfle­ge­be­ru­fe, Dia­kon und Bera­ter für Ethik im Gesund­heits­we­sen. Er wird an die­sem Abend zu die­sem in Deutsch­land stark umstrit­te­nen The­ma die Rechts­la­ge erör­tern und Begrif­fe rund um das The­ma, wie akti­ve, pas­si­ve, indi­rek­te Ster­be­hil­fe sowie assi­stier­ter Sui­zid erklä­ren. Im Anschluss gibt es die Mög­lich­keit für Fra­gen und Dis­kus­si­on. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind erwünscht.

