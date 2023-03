Was­ser und Flüs­se sind fas­zi­nie­rend und lebens­not­wen­dig. Des­we­gen steht der Main auch im Mit­tel­punkt einer ganz beson­de­ren Akti­on des Fluss­pa­ra­dies Fran­ken: dem Fluss­film­fest, das in die­sem Jahr erst­mals vom 14. bis 26. März 2023 statt­fin­den wird.

Unse­re Regi­on betei­ligt sich mit zwei Ver­an­stal­tun­gen: Im Rah­men eines Kino­abends im Lich­ten­fel­ser Kino am 15. März 2023 und bei einer Füh­rung durch Lich­ten­fels mit dem Bezirks­hei­mat­pfle­ger am 13. März 2023 wird das The­ma Fluss auf ganz unter­schied­li­che Wei­se beleuchtet.

Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold erzählt bei sei­ner Füh­rung in Lich­ten­fels von Müh­len und Mühl­bä­chen, er berich­tet von Hoch­was­sern und Brücken, von rei­chen Holz­händ­lern und armen Fischern. Die Bezie­hung der Stadt zum Fluss war zwie­ge­spal­ten – der Main war eine Gefahr, wenn er über die Ufer trat. Er lie­fer­te aber auch Ener­gie für Müh­len, er war Ver­kehrs­hin­der­nis und Verkehrsweg.

Treff­punkt für die Füh­rung mit Prof. Dr. Dip­pold ist am Mon­tag, 13. März 2023, um 17.30 Uhr vor dem Elek­tro­markt „Expert“ in der Main­au. Sie endet am Schüt­zen­platz. Die Teil­nah­me ist kosten­frei. Der Film­abend in der Neu­en Film­büh­ne in Lich­ten­fels mit Gesprä­chen rund um den Main beginnt am Mitt­woch, 15. März 2023, um 19 Uhr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen rund ums Fluss­film­fest unter www​.main​fluss​film​fest​.de.