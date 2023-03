Am Welt­frau­en­tag hielt der CSU Orts­ver­band Burk sei­ne Jah­res­haupt­ver­samm­lung mit Neu­wah­len ab, was den Orts­vor­sit­zen­den und Stadt­rat Hol­ger Leh­nard ver­an­lass­te zu Beginn der Ver­samm­lung jeder anwe­sen­den Frau eine Rose zu über­rei­chen. Bei sei­nem Bericht unter Daten, Fak­ten und Zah­len zeig­te sich der Vor­sit­zen­de sehr erfreut, dass man nach 8 Neu­auf­nah­men in die CSU Burk fast die Mar­ke von 70 Mit­glie­dern erreicht hat. Haupt­be­stand­teil sei­ner Aus­füh­rung waren die The­men, die man in 9 Ver­stands­sit­zun­gen aus der Bundes‑, Lan­des- und Stadt­po­li­tik zum Teil sehr kon­tro­vers, jedoch immer kon­struk­tiv dis­ku­tiert hat­te. Ein The­ma in der Bun­des­po­li­tik war sehr häu­fig die Posi­tio­nen der Grü­nen, die ihre Poli­tik als unver­rück­bar und nicht dis­ku­tier­bar dar­ge­stellt haben, ja sogar fast kom­plett über Bord gewor­fen haben. In der Stadt­po­li­tik beschäf­tig­te man sich natür­lich sehr aus­gie­big mit den The­men Rat­haus, Königs­bad, Kol­pings-Haus, Kin­der­gär­ten und Schu­len. Hier­zu gab es auch eini­ge Nach­fra­gen und Anmer­kun­gen. Nach dem Bericht des Haupt­kas­sier und der Kas­sen­prü­fer wur­den die Neu­wah­len unter der Lei­tung der Geschäfts­füh­re­rin des Bun­des­wahl­krei­ses Bam­berg-Forch­heim Elif Weit­zen­fel­der durch­ge­führt. Nach 22 Jah­ren als 1. Vor­sit­zen­der wur­de Hol­ger Leh­nard in die­sem Amt ein­stim­mig bestä­tigt. Als sei­ne Stell­ver­tre­ter eben­falls bestä­tigt wur­den Anna-Maria Schink, Kon­rad Hart­mann und Chri­stof Gügel. Den Vor­stand­schaft kom­plet­tie­ren als Schatz­mei­ste­rin Julia Schmitt, Schrift­füh­rer Franz-Josef Gügel, neue Digi­tal­be­auf­tra­ge Julia Pfeu­fer und Orts­ge­schäfts­füh­re­rin Maria- Lui­se Leh­nard. Als Bei­sit­zer in den Orts­vor­stand wur­den Erich Her­zog, Ker­stin Freund, Johan­nes Gareus, Faust Andrea, Dr. Gün­ther Ham­mer, Her­mann Schmidt und neu Eva Gügel und Tho­mas Gügel gewählt. Bereits nach der Wahl reg­te der alte und neue gewähl­te Vor­sit­zen­de, Stadt­rat Hol­ger Leh­nard an, dass bei der ersten, kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung die ande­ren Bewer­ber in die Vor­stand­schaft koop­tiert wer­den, was auf gro­ße Zustim­mung traf. Das Amt der Kas­sen­prü­fer wird wei­ter­hin von Chri­sti­an Schmitt und Mat­thi­as Hoff­mann über­nom­men. Wäh­rend der Aus­zäh­lung gab die Listen­kan­di­da­tin für die Wah­len im Herbst 2023 in den Bezirks­tag, aus dem Orts­ver­band Burk, Maria-Lui­se Leh­nard einen Über­blick über die Tätig­kei­ten des Bezirks­ta­ges Oberfranken.

