Das vor­letz­te Heim­spiel in die­ser Sai­son soll­te den drit­ten Sieg in Fol­ge brin­gen. Moren­den Bay­reuth spielt eine star­ke Rück­run­de und man woll­te auch gegen die Pfäl­zer aus Haß­loch die Erfolgs­se­rie fort­set­zen. Vor allem da die Aus­wärts­er­geb­nis­se der Haß­lo­cher auch nicht ver­mu­ten lie­ßen, dass sie aus­ge­rech­net in Bay­reuth eine gro­ße Zahl spie­len wür­den. Lei­der gab es kurz vor dem Spiel wie­der­mal eine Hiobs­bot­schaft, Stamm­spie­ler Hans Dip­pold muss­te ver­letzt pas­sen, so dass Team­chef Nie­bergall gezwun­gen war die Mann­schafts­auf­stel­lung zu ändern. Doch auch die TSG Haß­loch war und ist von Aus­fäl­len gebeu­telt, doch dies­mal konn­ten sogar 7 Spie­ler die Rei­se nach Bay­reuth antreten.

Micha­el Prill (900) und Basti­an Land­mann (857) bil­de­ten dies­mal das Startpaar.

Micha­el Prill tat sich lan­ge Zeit sehr schwer und kämpf­te gegen die dies­mal wie­der sehr schwer­fäl­li­ge Bahn. Er stei­ger­te sich aber ste­tig so dass er noch auf ein gutes Ergeb­nis kam und sei­nem Gegen­spie­ler Harald Stoner (853) 47 Kegel abluchste.

Basti­an Land­mann begann stark, sein Spiel flach­te dann aber immer mehr ab. Das dies­mal schwä­che­re End­ergeb­nis reich­te aber immer noch um Karl-Heinz Nied (548) und den ein­ge­wech­sel­ten Hans-Jür­gen Arm­brust (278) mit 31 Kegel zu bezwingen.

Auch das Spiel im Mit­tel­paar war sehr zer­fah­ren, René Ott (846) fand nie rich­tig ins Spiel steu­er­te aber gegen Ger­hard Ber­natz (837) wei­te­re 9 Kegel bei. Auch Ste­fan Kull­mann (866) moser­te wie­der über sein Spiel und hader­te mit dem Fall­ergeb­nis, er müh­te sich den­noch red­lich und erziel­te noch ein pas­sa­bles Ergeb­nis. Er geriet aber auch nie in Gefahr und besieg­te Ralf Lit­zel (848) mit 18 Kegel. Im Schluss­paar kam Ste­fan Land­mann (919) wie­der zum Ein­satz, nach­dem er zuletzt beruf­lich pau­sie­ren muss­te. Der gute Spie­ler brauch­te auch lan­ge bis er sich ins Spiel brach­te, sei­ne ste­ti­ge Lei­stungs­stei­ge­rung brach­te ihm in der inter­es­san­te­sten Paa­rung des Tages noch mit 3 Kegel den Sieg gegen den besten Haß­lo­cher Mar­cus Diecker (916).

Wie­der blieb es dem aktu­ell in einer sehr guten Form befind­li­chen Juli­an Böhm (932) vor­be­hal­ten das Tages­be­st­ergeb­nis zu erzie­len. Mit die­ser guten Heim­lei­stung unter­streicht er sei­ne aktu­el­le Aus­nah­me­stel­lung und kan­ter­te Mar­cel Scheu­rer (825) mit 107 Kegel. Die TSG Haß­loch konn­te im Spiel in die Vol­len mit­hal­ten, war aber im Abräu­men klar unter­le­gen und spiel­te auch das erwar­te­te Ergeb­nis. Die sehr sym­pa­thi­schen Pfäl­zer muss­ten schmerz­lich erken­nen, dass es in Bay­reuth nicht ein­fach ist ein gutes Ergeb­nis zu erzie­len. Der CKC Moren­den Bay­reuth aber ist wei­ter­hin im Soll und konn­te mit einer nor­ma­len Heim­lei­stung die Punk­te in Bay­reuth sichern.

Rest­pro­gramm

CKC Moren­den Bay­reuth – VfB Ein­tracht Frau­reuth, Sams­tag, 18.03.2023, 12:30 Uhr

SKC Mons­heim – CKC Moren­den Bay­reuth, Sams­tag, 25.03.2023, 14:30 Uhr

Stim­men zum Spiel

Rüdi­ger Nie­bergall (Team­chef CKC Moren­den) Tja heu­te war es rela­tiv leicht, da Geg­ner und Bahn nicht so recht woll­ten. Unse­re Bahn ist halt nicht die bezau­bernd­ste in der Liga das haben schon eini­ge zu spü­ren bekom­men, das ist halt so.

Karl-Heinz Nied (Spiel­füh­rer TSG Haß­loch) Ich bedan­ke mich für das jeder­zeit fai­re Spiel und die ange­neh­me Atmo­sphä­re. Wir konn­ten so zwi­schen durch mal auf 70–80 Kegel Rück­stand blei­ben, das wäre akzep­ta­ble gewe­sen, aber zum Schluss wur­de es dann doch deut­lich. Wenn einer hier 470–480 spielt und man nicht sofort mit zie­hen kann ist schnell ein dickes Minus da, das sehr schwer auf­zu­ho­len ist. Das Posi­tiv­ste ist, dass wir heu­te mal kom­plett durch­spie­len konn­ten und wir haben hier nicht das schlech­te­ste Aus­wärts­er­geb­nis erzielt, es war uns wich­tig, das ande­re schlech­ter waren.

Ergeb­nis­se CKC Moren­den Bay­reuth 1:

Micha­el Prill (900), Basti­an Land­mann (857), René Ott (846), Ste­fan Kull­mann (866), Ste­fan Land­mann (919), Juli­an Böhm (932)

Ergeb­nis­se TSG Haß­loch 1:

Harald Stoner (853), Karl-Heinz Nied (548), Ger­hard Ber­natz (837), Ralf Lit­zel (848), Mar­cus Diecker (916), Mar­cel Scheu­rer (825), Hans-Jür­gen Arm­brust (278)