Es han­delt sich dabei um eine inter­ak­ti­ve Aus­stel­lung zum The­ma Sucht­prä­ven­ti­on, die vom Baye­ri­schen Zen­trum für Prä­ven­ti­on und Gesund­heits­för­de­rung (ZPG) bereit gestellt und vom Sach­be­ge­biet Gesund­heit am Land­rats­amt Lich­ten­fels betreut wird. Neben der gast­ge­ben­den Her­zog-Otto-Mit­tel­schu­le Lich­ten­fels kön­nen auch die ande­ren Lich­ten­fel­ser Schu­len die­ses Ange­bot nutzen.

Die Aus­stel­lung steht unter dem Mot­to „Spass ohne Punkt und Koma“ und wird am Don­ners­tag, 16. März 2023, um 8 Uhr in der Her­zog-Otto-Mit­tel­schu­le Lich­ten­fels, An der Frie­dens­lin­de 7, 96215 Lich­ten­fels eröffnet.