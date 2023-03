„Denn es ist unse­re Zukunft. Jun­ge Rebel­lin­nen ver­än­dern die Welt – von Gre­ta Thun­berg bis Emma González“

Die VHS Bam­berg-Land lädt zusam­men mit der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie im Land­kreis Bam­berg zur Online-Lesung mit der Autorin und Jour­na­li­stin Bet­ti­na Wei­gu­ny ein. Am Diens­tag, 14.3., um 18.30 Uhr liest sie aus „Denn es ist unse­re Zukunft. Jun­ge Rebel­lin­nen ver­än­dern die Welt – von Gre­ta Thun­berg bis Emma Gon­zá­lez“ und berich­tet von der Ent­ste­hung und den Hin­ter­grün­den des Buches. Dar­in stellt sie eini­ge jun­ge Akti­vi­stin­nen vor, die sich welt­weit für Kli­ma- und Natur­schutz, für demo­kra­ti­sche Wer­te und Men­schen­rech­te ein­set­zen. Bet­ti­na Wei­gu­ny por­trä­tiert die­se rebel­li­sche jun­ge Gene­ra­ti­on, fragt, was in ihr gärt, was sie vor­hat, wie sie vor­geht – und war­um vor allem jun­ge Frau­en die Pro­te­ste anführen.

Gre­ta Thun­berg ist nicht allein: Eine glo­ba­le Bewe­gung ist ent­stan­den. Jun­ge Rebel­lin­nen erobern über­all die Büh­nen der Welt. Sie set­zen sich für sau­be­res Was­ser ein, wie die Inde­rin Sahi­thi Pin­ga­li, bekämp­fen die Waf­fen­lob­by, wie die Ame­ri­ka­ne­rin Emma Gon­zá­lez, oder machen gegen Kin­der­ehe mobil, wie Nata­sha Mwan­sa aus Sam­bia. Für die­se Zie­le spre­chen sie vor der UN-Voll­ver­samm­lung in New York, auf dem Welt­wirt­schafts­fo­rum in Davos, auf Kli­ma­kon­fe­ren­zen oder beim «March for Our Lives» in Washing­ton. Ihr Ein­fluss ist immens, eine ein­zi­ge Rede kann Welt­kon­zer­ne wie Sie­mens erschüt­tern. Denn hin­ter den Jung­ak­ti­vi­stin­nen steht, nur einen Tweet ent­fernt, eine gan­ze Gene­ra­ti­on. Das Buch stellt die Haupt­ak­teu­re vor, geht aber auch den grund­sätz­li­chen Fra­gen nach: Was eint die jun­gen Men­schen? Wer bringt sie auf die Stra­ße, was moti­viert sie? Und war­um erlan­gen gera­de sie in kür­ze­ster Zeit Heldenstatus?

Ver­an­stal­tung des Pro­jekts „Rebel­lin­nen“ im Rah­men von „Demo­kra­tie leben!“