„Es wird immer wich­ti­ger, dass wir alle mit­ein­an­der ver­in­ner­li­chen, mög­lichst nach­hal­tig zu wirt­schaf­ten. Dies ist auf eine viel­fäl­ti­ge Art und Wei­se mög­lich – unter ande­rem auch durch das Ver­mei­den von Müll bei­spiels­wei­se durch län­ge­re Nut­zungs­zy­klen. Einen wesent­li­chen Bei­trag dazu kann die neue Funk­ti­on unse­rer Abfall-App lei­sten. Mit der Ver­schen­ke­bör­se ist es nun völ­lig unkom­pli­ziert und vor allem kosten­los mög­lich, Pro­duk­te zum Ver­schen­ken anzu­bie­ten, im Ide­al­fall dadurch der Ent­sor­gung zu ent­zie­hen und damit nach­hal­ti­ger und damit ins­ge­samt umwelt­freund­li­cher zu agie­ren“, freut sich Land­rat Klaus Löff­ler über die­ses neue Angebot.

So funk­tio­niert es: In der Abfall-App kommt man über den Menü­punkt „Mehr“ zur Ver­schen­ke­bör­se. Dort kön­nen Bür­ger unse­res Land­krei­ses Gegen­stän­de, die nicht mehr benö­tigt wer­den, zum Ver­schen­ken anbie­ten oder auch suchen. Um mög­lichst ein­fach und effek­tiv ans Ziel zu kom­men, wer­den die Objek­te im „vir­tu­el­len Ver­schen­ke­markt“ in die Rubri­ken „Suche“ und „Bie­te“ ein­ge­ord­net und dann zusätz­lich in sie­ben unter­schied­li­che Kate­go­rien ein­ge­teilt. Mit­tels Fotos und einer klei­nen Kurz­be­schrei­bung kön­nen die zu ver­schen­ken­den Gegen­stän­de ange­bo­ten wer­den. Die Bedie­nung die­ser Funk­ti­on ist ein­fach und selbst­er­klä­rend. Die Abfall-App kann über den App-Store oder über Goog­le Play her­un­ter­ge­la­den werden.