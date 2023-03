Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unter Dro­gen­ein­fluss gefahren

Coburg. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg in der Rodach­er Stra­ße einen Pkw der Mar­ke Volks­wa­gen. Hier­bei zeig­te der 26-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Außer­dem räum­te der jun­ge Mann den Kon­sum von Rausch­mit­teln kurz vor Fahrt­an­tritt ein. Des­halb ord­ne­ten die Beam­ten eine Blut­ent­nah­me an. Bestä­tigt sich ihr Ver­dacht auf Dro­gen­ein­nah­me, erwar­tet den Fahr­zeug­füh­rer ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot und ein Buß­geld in Höhe von 500,- Euro.

Wei­ter konn­ten die Beam­ten eine gerin­ge Men­ge an Betäu­bungs­mit­teln sicher­stel­len. Dies­be­züg­lich muss sich der Mann nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

Aus­nüch­te­rung nach Beleidigung

Nie­der­füll­bach. Am Frei­tag, gegen 10:30 Uhr, befand sich ein 28-jäh­ri­ger Rumä­ne in einem Super­markt in Nie­der­füll­bach. Dort bestell­te er an der Fleisch­the­ke diver­se Wurst­wa­ren, lässt die­se aber vor dem Kas­sen­be­reich lie­gen und beab­sich­tig­te nicht für die bestell­ten Waren auf­zu­kom­men. Als die­ser von einer Ange­stell­ten auf sein Ver­hal­ten ange­spro­chen wur­de, belei­dig­te er sie mit diver­sen Schimpf­wor­ten. Auch gegen­über hin­zu­ge­ru­fe­nen Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg zeig­te er sich äußerst aggres­siv. Der merk­bar alko­ho­li­sier­te Mann gab einen frei­wil­li­gen Atem­al­ko­hol­test ab, der einen Wert von fast 2,5 Pro­mil­le anzeig­te. Um wei­te­re Straf­ta­ten zu ver­hin­dern, ging der jun­ge Mann bis zum Abend in die „Aus­nüch­te­rungs­zel­le“ der Poli­zei Coburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Zwei „berausch­te“ Fahrzeugführer

KULM­BACH Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­den durch Beam­te der PI Kulm­bach zwei „berausch­te“ Fahr­zeug­füh­rer aus dem Ver­kehr gezo­gen. Zunächst geriet eine 49jährige Opel­fah­re­rin in der Albert-Ruck­de­schel-Stra­ße ins Visier der Ord­nungs­hü­ter. Wäh­rend einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le konn­te Alko­hol­ge­ruch, aus­ge­hend von der Fahr­zeug­füh­re­rin fest­ge­stellt wer­den. Ein Test am Alko­ma­ten erbrach­te ein Ergeb­nis von umge­rech­net 0,6 Pro­mil­le. Nur eine Stun­de spä­ter wur­de in der Blaich der 48jährige Fah­rer eines Klein­kraf­traft­ra­des kon­trol­liert. Bei ihm wur­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Bei­de Pro­ban­den muss­ten ihre Fahr­zeu­ge ste­hen las­sen. Der Mann muss­te sich zudem einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Zu erwar­ten haben bei­de jeweils ein Buß­geld von 500,- Euro sowie ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot und 2 Punk­te in der Verkehrssünderdatei.