Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bay­ern bie­tet Coa­ching für Kitas und Schu­len an.

Es ist wie­der so weit: Die Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bay­ern star­tet eine neue Bewer­bungs­run­de für das Coa­ching Kita- und Schul­ver­pfle­gung. Ganz nach dem Mot­to „Indi­vi­du­el­les Coa­ching führt zu krea­ti­ven Lösungs­we­gen“ wird das erfolg­rei­che Coa­ching im Kita-/Schul­jahr 2023/24 fort­ge­setzt. Erfah­re­ne Ernäh­rungs­fach­kräf­te haben seit 2009/2010 bereits 948 Kitas und Schu­len in Bay­ern fach­lich beglei­tet und sie wer­den auch im kom­men­den Kita-/Schul­jahr aus­ge­wähl­te Ein­rich­tun­gen – unab­hän­gig von Ein­rich­tungs­grö­ße und Essens­teil­neh­mer­zahl – dabei unter­stüt­zen, ihre Ver­pfle­gung zu verbessern.

Der Unter­stüt­zungs­be­darf ist groß

„Wir haben schon viel erreicht, aber wir sind noch nicht am Ziel“, betont Ernäh­rungs­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber. „Die Zie­le sind hoch­ge­steckt, aber die Ergeb­nis­se bele­gen den gro­ßen Erfolg des Coa­chings“, so Kani­ber wei­ter. Das zeigt auch die Eva­lua­ti­on des letz­ten Jah­res: Trotz der erschwer­ten Bedin­gun­gen auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie konn­ten die Kitas 75 % und die Schu­len über die Hälf­te der ange­streb­ten Zie­le voll­stän­dig errei­chen. Der Erfolg des Coa­chings stellt sich aber nur ein, wenn alle an der Ver­pfle­gung betei­lig­ten Akteu­re an einem Strang ziehen.

Bewer­bun­gen für die näch­ste Coa­ching-Run­de sind noch bis 05. Mai 2023 mög­lich. Am 21. März von 15–16 Uhr kön­nen sich Kitas und Schu­len unver­bind­lich in einer Online-Ver­an­stal­tung über das Ange­bot infor­mie­ren. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Ablauf und den Bewer­bungs­un­ter­la­gen gibt es unter www​.kita​-schul​ver​pfle​gung​.bay​ern​.de.