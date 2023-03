Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung der Staats­an­walt­schaft Coburg und des Poli­zei­prä­si­di­ums Oberfranken

LICH­TEN­FELS. Am Frei­tag­abend, gegen 21 Uhr, haben Spa­zier­gän­ger in einem Blu­men­ge­schäft in der Bam­ber­ger Stra­ße eine leb­lo­se Frau auf­ge­fun­den. Die Kri­po Coburg und die Staats­an­walt­schaft Coburg ermitteln.

Nach aktu­el­lem Ermitt­lungs­stand ist die Mit­ar­bei­te­rin des Blu­men­la­dens gewalt­sam zu Tode gekom­men. Die Poli­zei fahn­det mit Hoch­druck nach dem oder den Tätern und hat hier­zu die 30-köp­fi­ge Son­der­kom­mis­si­on „Blu­me“ errich­tet. Die Kri­po Coburg und die Staats­an­walt­schaft Coburg bit­ten auch wei­ter­hin um Mit­hil­fe der Bevölkerung.

In die­sem Zusam­men­hang sucht die Poli­zei nach zwei mög­li­chen Zeu­gin­nen, die kurz vor 18 Uhr den Blu­men­la­den betre­ten haben. Hier­zu liegt nach aktu­el­len Erkennt­nis­sen eine Kor­rek­tur zur ange­ge­be­nen Per­so­nen­be­schrei­bung vor: Eine der Frau­en soll zir­ka 175 cm groß sein und lan­ges rot­brau­nes bzw. kasta­ni­en­brau­nes Haar tra­gen, das zu einem Pfer­de­schwanz zusam­men­ge­bun­den war. Die zwei­te Frau soll etwas klei­ner sein und kur­zes dunk­les Haar tra­gen. Bei­de Frau­en sol­len mit dunk­len bzw. schwar­zen Win­ter­jacken beklei­det gewe­sen sein.

Wei­ter­hin sol­len sich im Bereich des Tat­orts zwei Per­so­nen auf­ge­hal­ten haben. Bei einer der Per­so­nen soll es sich um einen Mann, zir­ka 25–30 Jah­re alt, zir­ka 175–180 cm groß und mit schlan­ker Figur han­deln. Der Mann soll schwar­zes locki­ges Haar und dunk­le Haut (afri­ka­ni­scher Typus) haben. Ver­mut­lich trug er eine beige bis oliv­far­be­ne Jacke. Zur zwei­ten Per­son liegt der­zeit kei­ne Beschrei­bung vor.

Die Bevöl­ke­rung wird gebe­ten, sach­dien­li­che Hin­wei­se der Poli­zei mit­zu­tei­len. Hier­für steht ein Hin­weis­te­le­fon unter der Tele­fon­num­mer 0921/506‑1414 zur Verfügung.