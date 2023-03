Luca Wolff von der Georg-Hart­mann-Real­schu­le ist Kreissie­ger beim Wis­sens­quiz „Wirt­schafts­wis­sen im Wett­be­werb“ (w³)

Luca Wolff aus Forch­heim hat das Quiz „Wirt­schafts­wis­sen im Wett­be­werb“ gewon­nen. Der 14-Jäh­ri­ge setz­te sich gegen 141 Schü­ler und Schü­le­rin­nen in der Georg-Hart­mann-Real­schu­le durch und sahn­te den 1.Preis, ein Apple Mac­Book Air, ab. „Luca Wolff hat bewie­sen, dass er sich mit Wirt­schafts­the­men bestens aus­kennt“, beschei­nigt Harald Reinsch, Mit­glied des Vor­stan­des der Spar­kas­se Forch­heim. Den zwei­ten Platz belegt Jonas Kai­ser und ergat­tert sich damit ein Ipad Air und Katha­ri­na Gmelch als Dritt­plat­zier­te freut sich über ihre neu­en Air­Pods Pro. Die Sie­ger­eh­rung fand im Kino-Cen­ter Forch­heim statt – hier konn­ten anschlie­ßend alle Schü­ler, die mit­ge­macht haben, zu Cola & Pop­corn in einer exklu­si­ven Kino-Vor­stel­lung einen Film anschau­en. Nico­le Hack, Pro­jekt­lei­te­rin von w³, betont, wie toll das Mit­ein­an­der mit Jür­gen Bau­er, Fach­be­treu­er Wirt­schaft der Ger­hard-Hart­mann-Real­schu­le, war. „Das war so cool, auf jeden Fall set­zen wir die­ses Pro­jekt im näch­sten Schul­jahr fort“, so Hack.

O‑Ton Luca Wolff: „Es freut mich sehr, dass ich gewon­nen habe! Nun geht’s zum Bun­des­fi­na­le in den Harz-Kreis, ich bin gespannt, was da gebo­ten ist!“

„Gemein­sam mit unse­ren Spon­so­ren, Spar­kas­se Forch­heim und Stadt­wer­ke Forch­heim, über­neh­men wir Wirt­schafts­ju­nio­ren mit die­sem Quiz gesell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung und set­zen uns für die früh­zei­ti­ge Ver­mitt­lung wirt­schaft­li­cher Kom­pe­ten­zen sowie unter­neh­me­ri­schen Den­kens ein“ so Jeho­na Ahme­ti, Kreis­spre­che­rin der Wirt­schafts­ju­nio­ren Forchheim.

Bun­des­weit stel­len sich knapp 20.000 Schü­ler den 30 Mul­ti­ple-Choice-Fra­gen zu den The­men Wirt­schaft, Poli­tik, Inter­na­tio­na­les, Finan­zen und Digi­ta­li­sie­rung. Die Wirt­schafts­ju­nio­ren ver­an­stal­ten „Wirt­schafts­wis­sen im Wett­be­werb“ seit über 15 Jah­ren in Zusam­men­ar­beit mit Schu­len im gesam­ten Bun­des­ge­biet. Forch­heim ist die­ses Jahr das erste Mal dabei. Mit dem Quiz, an dem Schü­ler und Schü­le­rin­nen der 9. Klas­sen aller all­ge­mein bil­den­den Schu­len teil­neh­men kön­nen, soll das Inter­es­se jun­ger Men­schen an Wirt­schafts­the­men und dem Unter­neh­mer­tum geweckt wer­den. Nach dem Vor­ausscheid auf Kreis­ebe­ne tre­ten die Kreissie­ger in einem Final­wo­chen­en­de gegen­ein­an­der an.

Über die Wirtschaftsjunioren

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land bil­den mit mehr als 10.000 Mit­glie­dern aus allen Berei­chen der Wirt­schaft den größ­ten deut­schen Ver­band von Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten unter 40 Jah­ren. Bei einer Wirt­schafts­kraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz ver­ant­wor­ten sie rund 300.000 Arbeits- und 40.000 Ausbildungsplätze.