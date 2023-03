BISCH­BERG, LKR. BAM­BERG. Der seit 24.12.2022 ver­miss­te 67-Jäh­ri­ge aus Bisch­berg wur­de am Sams­tag­mor­gen tot aufgefunden.

Trotz umfang­rei­cher Such­maß­nah­men mit einer gro­ßen Zahl an Ein­satz­kräf­ten, Per­so­nen­such­hun­den, der Was­ser­wacht sowie eines Poli­zei­hub­schrau­bers, konn­te der Mann zunächst nicht gefun­den wer­den. Ver­gan­ge­nen Sams­tag ent­deck­te ein Zeu­ge den leb­lo­sen Kör­per des 67-Jäh­ri­gen in einem Wald­stück in der Gemar­kung Bischberg.

Nach ersten Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg lie­gen kei­ne Hin­wei­se auf eine Fremd­ein­wir­kung vor.