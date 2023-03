Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Zwei flüch­ti­ge Laden­die­be wur­den der Poli­zei am Don­ners­tag­mor­gen gemel­det. Eine auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­te­rin des LIDL-Mark­tes in der Indu­strie­stra­ße beob­ach­te­te kurz vor 8.30 Uhr einen Mann, wie er ver­schie­de­ne Lebens­mit­tel in sei­nen mit­ge­führ­ten dunk­len Ruck­sack ver­stau­te und den Markt flucht­ar­tig ver­ließ. Eine wei­te­re Per­son konn­te zunächst durch Mit­ar­bei­ter fest­ge­hal­ten wer­den. Jedoch riss sich der Mann los und flüch­te­te ebenfalls.

Die bei­den Män­ner wer­den wie folgt beschrieben:

etwa 40 Jah­re alt, ost­eu­ro­päi­sches Aus­se­hen, ca. 170 cm groß, 3‑Ta­ge-Bart

etwa 45 Jah­re alt, ost­eu­ro­päi­sches Aus­se­hen, ca. 165 cm groß, 3‑Ta­ge-Bart, wel­li­ges, nacken­lan­ges dunk­les Haar (seit­li­che Haar­par­tien und Bart leicht ergraut)

Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

STRUL­LEN­DORF. Scha­den von ca. 500 Euro rich­te­te ein Unbe­kann­ter an einem Wei­de­zaun in der Orts­stra­ße „Hin­term Herrn“ an. Die Beschä­di­gung wur­de zwi­schen 4. und 5. März begangen.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Eine Del­le in der Fah­rer­tü­re ihres wei­ßen Pkw, Audi A 3, stell­te eine 61-Jäh­ri­ge fest. Der dabei ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Das Fahr­zeug park­te am Mitt­woch, zwi­schen 13.30 und 17.30 Uhr, auf dem Mar­ket-Park­platz in der Miche­lin­stra­ße. Ver­mut­lich wur­de der Scha­den dort durch einen noch unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer verursacht.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

UNTER­OBERN­DORF. In eine in der Unter­obern­dor­fer Stra­ße durch­ge­führ­te all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Don­ner­sta­bend, kurz vor 23 Uhr, ein Auto­fah­rer. Bei der Über­prü­fung des 25-jäh­ri­gen ira­ki­schen Fah­rers gab die­ser unrich­ti­ge Per­so­na­li­en an und zeig­te den ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten fal­sche Auf­ent­halts­pa­pie­re vor. Zudem besitzt der Mann kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis mehr. Die­se wur­de ihm bereits 2021 auf­grund ver­schie­de­ner Ver­kehrs­de­lik­te ent­zo­gen. Der 25-Jäh­ri­ge, der sein Auto ste­hen las­sen muss­te, wird wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis sowie Miss­brauch von Aus­weis­pa­pie­ren zur Anzei­ge gebracht.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ganz so ein­fach geht’s dann doch nicht

Forch­heim. Bereits am spä­ten Mon­tag­abend war einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei ein 30-jäh­ri­ger Mann auf­ge­fal­len, der in Forch­heim auf sei­nem E‑Scooter mit abge­lau­fe­nen grü­nen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le damit kon­fron­tiert, beteu­er­te er aller­dings, sei­nen E‑Scooter bereits neu ver­si­chert und ledig­lich ver­ges­sen zu haben, das neue schwar­ze Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen anzu­brin­gen. So wur­de ihm natür­lich die Gele­gen­heit gege­ben, die angeb­lich bestehen­de Ver­si­che­rung nach­zu­wei­sen. Er ließ sich damit jedoch drei Tage Zeit und schick­te den Beam­ten am Don­ners­tag­abend das Digi­tal­fo­to eines neu­en Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chens zu. Natür­lich bohr­ten die Beam­ten nach und nah­men Ein­sicht in den dazu­ge­hö­ri­gen Ver­si­che­rungs­ver­trag. Die­ser war aller­dings erst am Vor­tag, also zwei Tage nach der Ver­kehrs­kon­trol­le, abge­schlos­sen wor­den. So fiel der ver­zwei­fel­te Täu­schungs­ver­such auf und der Mann muss sich ohne Wenn und Aber für sei­ne Fahrt ohne Ver­si­che­rungs­schutz straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Spie­gel abge­fah­ren und geflüch­tet – Zeu­gen gesucht

BAY­REUTH. Bereits im Janu­ar beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer ein gepark­tes Auto und ent­fern­te sich uner­kannt. Poli­zei und Staats­an­walt­schaft bit­ten Zeu­gen und Anwoh­ner um Hinweise.

Eine 24-jäh­ri­ge Vol­vo­fah­re­rin park­te ihr sil­ber­nes Auto am Mor­gen des 10. Janu­ar in der Stra­ße „Kreuz“ in Bay­reuth. Als sie am 13. Janu­ar zur Mit­tags­zeit wie­der zu ihrem Fahr­zeug zurück­kam, stell­te sie fest, dass der Außen­spie­gel auf der Fah­rer­sei­te in Trüm­mern auf der Fahr­bahn lag. Anhand der Spu­ren­la­ge geht die Poli­zei davon aus, dass ver­mut­lich am Frei­tag ein bis­lang unbe­kann­ter Auto­fah­rer den Spie­gel tou­chier­te und so einen Scha­den im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Bereich ver­ur­sach­te. Weil er sei­ne Fahrt anschlie­ßend fort­setz­te, ohne sich um die Fol­gen zu küm­mern, ermit­teln jetzt die Poli­zei Bay­reuth-Stadt und die Staats­an­walt­schaft Bay­reuth. Hier­zu stel­len die Ermitt­lungs­be­hör­den fol­gen­de Fra­gen an die Bevölkerung:

Wer ist im zwi­schen 10.01.2023, 6 Uhr, und 13.01.2023, 12 Uhr, auf den beschä­dig­ten sil­ber­nen Vol­vo auf­merk­sam geworden?

Wer kann nähe­re Anga­ben zur genau­en Unfall­zeit machen?

Wer kann Hin­wei­se auf den bis­lang unbe­kann­ten Auto­fah­rer oder das Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug geben?

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tel.-Nr.: 0921/506‑2130 entgegen.

Meh­re­re Poli­zei­kon­trol­len erfolgreich

BAY­REUTH. Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag waren Poli­zei­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz Dien­ste Bay­reuth bei meh­re­ren Kon­trol­len im Stadt­ge­biet Bay­reuth erfolg­reich. Hier­bei wur­den zwei Per­so­nen mit Rausch­gift und eine wei­te­re Per­son unter dem Ein­fluss von Dro­gen auf einem E‑Scooter erwischt.

Bei zwei Per­so­nen­kon­trol­len stell­ten die Beam­ten einen Joint sowie eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na sicher. Das Rausch­gift beschlag­nahm­ten die Poli­zei­be­am­ten. Gegen die bei­den Män­ner lau­fen nun straf­recht­li­che Ermitt­lun­gen auf­grund der Ver­stö­ße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bei einer wei­te­ren Kon­trol­le wur­de ein E‑Scooter Fah­rer kon­trol­liert, wel­cher ein nicht mehr aktu­el­les Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen an sei­nem Gefährt ange­bracht hat­te. Bei der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten zudem dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten bei die­sem fest. Ein Dro­gen­vor­test ver­lief anschlie­ßend posi­tiv. Der Mann muss­te sich anschlie­ßend einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen las­sen und sei­nen E‑Scooter nach Hau­se schie­ben. Nun droht ihm ein Straf­ver­fah­ren wegen feh­len­der Ver­si­che­rung, ein Fahr­ver­bot und ein Ein­trag im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster. Die Poli­zei weist in die­sem Zusam­men­hang dar­auf­hin, dass ab März neue Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen erfor­der­lich sind.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Scha­dens­träch­ti­ger Einbruch

Eckersdorf/​Unbe­kann­te Täter such­ten in der ver­gan­ge­nen Nacht eine Fir­ma für Farb­spritz­tech­nik heim und ent­wen­de­ten Maschi­nen im Wert von meh­re­ren zehn­tau­send Euro. Ver­mut­lich gegen 02.30 Uhr dran­gen die Ein­bre­cher in das Fabrik­ge­bäu­de ein und brach­ten die Spe­zi­al­ge­rä­te vor das Haus bzw. stell­ten wei­te­res Die­bes­gut etwas ent­fernt zum Abtrans­port bereit. Aus noch nicht ermit­tel­ten Grün­den wur­den die Die­be bei ihrem Vor­ha­ben gestört, so dass sie einen Teil der Beu­te zurück­las­sen muss­ten. Durch die Ermitt­lungs­grup­pe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land wur­de eine Spu­ren­si­che­rung und Tat­be­stand­auf­nah­me vor Ort gefer­tigt. Wer in der ver­gan­ge­nen Nacht eine ver­däch­te Wahr­neh­mung in die­sem Zusam­men­hang gemacht hat, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230, in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Wei­lers­bach. Don­ners­tag­nacht führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt eine ein­stün­di­ge Laser­mes­sung auf der B470 durch. Hier­bei kam es bei drei Ver­kehrs­teil­neh­mern zu Über­schrei­tun­gen der Höchst­ge­schwin­dig­keit, die jeweils zu einer Anzei­ge füh­ren. Der Höchst­wert beträgt 95 km/​h bei erlaub­ten 70 km/​h.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Honings. Am Don­ners­tag­mor­gen gegen 08:00 Uhr befuhr ein 38-jäh­ri­ger VW/­Craf­ter-Fah­rer durch Honings. Als ihm auf Höhe der Haus­num­mer 7 ein 66-jäh­ri­ger FCA/​Wrangler Unli­mi­t­ed-Fah­rer ent­ge­gen­kam, kam es zur Tou­chie­rung der lin­ken Außen­spie­gel. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von 800,- Euro. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Pinz­berg. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 33-jäh­ri­ge For­d/­Tran­sit-Fah­re­rin die Kreis­stra­ße FO2 in Rich­tung Gos­berg. Als ihr eine 29-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin ent­ge­gen­kam, kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Außen­spie­gel. Die Kunst­stoff­kap­pe des Außen­spie­gels der 33-Jäh­ri­gen löste sich vom Außen­spie­gel, flog einer hin­ter ihr fah­ren­den 43-Jäh­ri­gen Opfel/­Za­fi­ra-Fah­re­rin zuerst an den Schein­wer­fer, rutsch­te dann über die Motor­hau­be und anschlie­ßend über die Wind­schutz­schei­be. Der Sach­scha­den aller drei Fahr­zeu­ge beläuft sich auf ca. 1.500, – Euro. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Dieb­stäh­le

Eggolsheim/​Neuses. Am Don­ners­tag gegen 16:00 Uhr konn­te eine auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­te­rin eines Ver­brau­cher­mark­tes einen Mann dabei beob­ach­ten, wie er eine Gam­ing-Maus unter sei­nen Hosen­bund sei­ner Jog­ging­ho­se ver­schwin­den ließ und sich anschlie­ßend in Rich­tung Aus­gang beweg­te. Bevor die­ser den Kas­sen­be­reich jedoch ver­las­sen konn­te, sprach die Mit­ar­bei­te­rin den Her­ren an, bat ihn mit in das Büro zu kom­men und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Noch vor Ein­tref­fen der Poli­zei flüch­te­te der bis­her unbe­kann­te Täter durch eine Not­aus­gangs­tü­re. Eine sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung im Nah­be­reich ver­lief bis dato nega­tiv. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 24,99 EUR. Der Mann kann wie folgt beschrie­ben wer­den: männ­lich, ca. 25–30 Jah­re, dunk­le Haut­far­be, nor­ma­le Figur, schwar­ze Haa­re, 3‑Ta­ges-Bart, schwar­ze Kapu­zen­jacke, graue Jog­ging­ho­se. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter 09191–70900 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch­abend gegen 19:00 Uhr stell­te ein 25-Jäh­ri­ger sei­nen schwar­zen BMW/560L in der May­er-Fran­ken-Stra­ße vor einem Wohn­haus ab. Als er am Don­ners­tag gegen 13:20 Uhr zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die bei­den lin­ken Fahr­zeug­tü­ren ver­kratzt hat. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 800,- Euro.

Forch­heim. In der Zeit vom 06.03.2023, 13:00 Uhr, bis 09.03.2023, 14:00 Uhr, beschmier­ten bis­her unbe­kann­te Täter in der Kanal­stra­ße zwei Gara­gen­roll­lä­den mit Graf­fi­ti. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2.000, – Euro.

Wer Beob­ach­tun­gen zur Ent­ste­hung der oben genann­ten Sach­schä­den machen konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Forch­heim. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 50-Jäh­ri­ger die Stra­ße „An der Reg­nitz­brücke“ mit einem E‑Scooter, an dem ein abge­lau­fe­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Sei­ne Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und ein ent­spre­chen­des Ermitt­lungs­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Schlä­ge­rei vor Feu­er­wehr­haus an Fasching – Zeu­gen gesucht

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Frei­tag, den 3. Febru­ar, auf Sams­tag, den 4. Febru­ar, grif­fen meh­re­re Per­so­nen bei einer Faschings­ver­an­stal­tung einen 30-Jäh­ri­gen an. Die Kri­po Coburg ermit­telt wegen des Ver­dachts eines ver­such­ten Tötungsdelikts.

Gegen 1 Uhr nachts kam es in der Bahn­stra­ße vor dem dor­ti­gen Feu­er­wehr­haus zu einer Schlä­ge­rei zwi­schen meh­re­ren Per­so­nen. Hier­bei soll eine Grup­pe Unbe­kann­ter auf das Opfer mehr­mals ein­ge­schla­gen und ein­ge­tre­ten haben, sodass der 30-Jäh­ri­ge mit Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus kam.

Wer hat die Schlä­ge­rei beob­ach­tet oder kann Anga­ben zu den Tätern machen?

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 zu melden.

Gleich drei Unfäl­le mit Rehwild

LKR. LICH­TEN­FELS. Zu gleich drei Wild­un­fäl­len mit Rehen kam es am Don­ners­tag­abend bzw. frü­hen Frei­tag­mor­gen im Dienst­be­reich der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels. Die Unfäl­le ereig­ne­ten sich auf der Staats­stra­ße 2203, zwi­schen Roth und Burk­heim; auf der Kreis­stra­ße LIF 4, zwi­schen Roth­manns­thal und Lahm sowie auf der Kreis­stra­ße LIF 22, zwi­schen Bai­er­s­dorf und Weis­main. Der ins­ge­samt ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf fast 10.000 Euro geschätzt.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels weist in die­sem Zusam­men­hang dar­auf hin, dass es gera­de jetzt im Früh­jahr, in den frü­hen Abend- bzw. Mor­gen­stun­den ver­mehrt zu Wild­wech­sel kommt und bit­tet die Ver­kehrs­teil­neh­mer, mit erhöh­ter Vor­aus­schau in der Nähe von Wald­ge­bie­ten, unter­wegs zu sein.

Gleich zwei Unfäl­le verursacht

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag park­te ein Rent­ner mit sei­nem VW am Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein und tou­chier­te dabei ein gepark­tes Taxi, sodass ein Scha­den von etwa 250 Euro ent­stand. Als er etwa zwei Stun­den spä­ter wie­der vom Kli­ni­kum weg­fuhr, wen­de­te er sein Auto und stieß dabei gegen einen eben­falls gepark­ten Audi. Im Anschluss fuhr der Rent­ner davon, ohne sich um den Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro zu küm­mern. Der Fahr­zeug­füh­rer konn­te schnell aus­fin­dig gemacht wer­den, er gab an, kei­nen Anstoß bemerkt zu haben. Er erhält Anzei­gen wegen Verkehrsunfallflucht.