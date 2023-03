„fich­tel­fle­xi“ und „fich­tel­flit­zer“ ergän­zen das vor­han­de­ne Mobilitäts-Angebot

Bis­lang gibt es im Land­kreis Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge das Lini­en­bus­netz, wel­ches von dem fle­xi­ble­ren Bedarfs­ver­kehr „fich­tel­B­AXI“ ergänzt wird. Der Bedarfs­ver­kehr fährt auf bestimm­ten Lini­en und zu festen Zei­ten, aber eben nur dann, wenn er auch benö­tigt wird. Noch fle­xi­bler ist der soge­nann­te On-Demand-Ver­kehr – ein Ange­bot, das auf Zuruf und auch abseits fest­ste­hen­der Fahr­plä­ne genutzt wer­den kann. Die­sen On-Demand-Ver­kehr wird es künf­tig auch im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge geben. Dafür hat sich der Kreis­tag in sei­ner jüng­sten Sit­zung entschieden.

Star­ten wird das neue Ange­bot unter den Titel „fich­tel­fle­xi“ mit Beginn der Deutsch-Tsche­chi­schen Freund­schafts­wo­chen zum 01. Mai 2023 im Raum Selb und Schönwald.

Dort wer­den täg­lich zwi­schen 06:00 und 23:00 Uhr zwei Fahr­zeu­ge zur Ver­fü­gung ste­hen, die Fahr­gä­ste – los­ge­löst von einem Fahr­plan – auf Wunsch von Hal­te­stel­le zu Hal­te­stel­le brin­gen. Um Fahr­ten und somit auch CO2 ein­zu­spa­ren, wer­den dabei ledig­lich Fahrt­wün­sche, die sich zeit­lich und räum­lich koor­di­nie­ren las­sen, zusam­men­ge­fasst. Inter­es­sier­te wer­den das „fich­tel­fle­xi“ sowohl tele­fo­nisch als auch via App buchen können.

Um das Ange­bot noch nut­zer­freund­li­cher zu machen, wird es auch eine Koope­ra­ti­on mit dem Land­kreis Hof geben und ein Anschluss in Rich­tung Nor­den an den Hofer Land­bus in Rich­tung Rehau und Reg­nitz­losau geschaffen.

Eben­falls zum 01. Mai 2023 wird auch der neue „fich­tel­flit­zer“ star­ten. Dabei han­delt es sich um eine Express­bus­li­nie, wel­che auf der Rou­te Selb-Markt­red­witz-Mit­ter­teich/­Wal­ders­hof ver­keh­ren wird. Sie soll Selb im Nor­den und Mit­ter­teich im Süden bes­ser an den Bahn­hof Markt­red­witz als wich­ti­gen Eisen­bahn­kno­ten­punkt in Nord­ost­bay­ern anbin­den. Ziel ist, Rei­sen­de schnel­ler und direkt zu beför­dern, um Fahr­ten mit dem PKW ver­mei­den zu kön­nen. Der Takt der Express­bus­li­nie ori­en­tiert sich dafür auch den Fahr­plä­nen des Schie­nen­ver­kehrs und ermög­licht künf­tig schlan­ke Anschluss­mög­lich­kei­ten von/​nach Hof, Cheb, Regens­burg, Mün­chen und Nürnberg.