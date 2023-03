Man­che Men­schen wür­den eigent­lich ger­ne etwas im Natur­schutz bewe­gen, aber wis­sen nicht genau, wie sie anfan­gen sol­len oder wo sie sich hin­wen­den kön­nen. Des­we­gen hat jetzt der LBV Coburg am kom­men­den Mitt­woch, 15. März, um 19 Uhr eine Info­ver­an­stal­tung für alle Leu­te orga­ni­siert, die sich ger­ne im Natur­schutz enga­gie­ren wol­len. Zu die­ser Ver­an­stal­tung ist jeder ein­ge­la­den, der ger­ne aktiv etwas zum Natur­schutz bei­tra­gen möch­te – dabei spielt es kei­ne Rol­le, ob jemand bereits viel über Vögel, Insek­ten, Amphi­bi­en oder Pflan­zen weiß, oder (noch) nicht. Wer Freu­de an der Natur hat, etwas bewe­gen möch­te und sich in einem Team von Gleich­ge­sinn­ten wohl fühlt, ist hier genau rich­tig. Im Lau­fe der Ver­an­stal­tung möch­ten wir Fra­gen beant­wor­ten wie: „Was macht eigent­lich der LBV Coburg genau?”, „Wel­che Arbeits­grup­pen gibt es?” und „Wie genau kann man sich im Natur­schutz enga­gie­ren?”. In ent­spann­ter Atmo­sphä­re infor­miert die LBV- Geschäfts­stel­le über die ver­schie­de­nen Arbeits­grup­pen sowie aktu­el­le Pro­jek­te und berich­tet über die ehren­amt­li­che Arbeit beim LBV Coburg. Die Teil­nah­me ist sowohl online, als auch in Prä­senz mög­lich. Wir bit­ten um eine Anmel­dung über team.​coburg@​lbv.​de mit der Infor­ma­ti­on, ob Sie zu uns in die LBV-Geschäfts­stel­le, Zie­ge­lei 4b, Dörf­les-Esbach kom­men wol­len oder sich digi­tal zuschal­ten wol­len. Der LBV Coburg freut sich über reges Interesse.

Im Cobur­ger Land ist der LBV beson­ders aktiv: Mit mehr als 3800 Mit­glie­der, davon mehr als 150 Mit­glie­der im akti­ven Ehren­amt, küm­mern wir uns hier nicht nur um die Belan­ge von Vögeln, son­dern um alle bedroh­ten Tie­re und Pflan­zen. Wir betreu­en über 250 Fle­der­maus­be­hau­sun­gen, über 400 Eulen­nist­kä­sten und mehr als ein Dut­zend Stor­chen­hor­ste. Außer­dem haben wir eine Greif­vo­gel­auf­fang­sta­ti­on in Neu-Neer­s­hof und eine Fle­der­maus­an­lauf­stel­le in Ahorn. Auch für Natur­fo­to­gra­fen, für poli­tisch inter­es­sier­te Men­schen und Gartenliebhaber*innen haben wir eine Arbeits­grup­pe. Um Men­schen für die Natur zu begei­stern, betrei­ben wir Umwelt­bil­dung und bie­ten jähr­lich zahl­rei­che Natur­ver­an­stal­tun­gen an – und fast alle sind kosten­los. Um bereits Kin­der für die Natur zu sen­si­bi­li­sie­ren, bie­ten wir Spaß und Spiel in der Natu­rin jeder Alters­stu­fe an. Bay­ern­weit setzt­sich der LBV mit mehr als 100.000 Mit­glie­der, mit 4.000 ehren­amt­lich Akti­ven, mit 265 loka­len LBV- Grup­pen und mit 17 Umwelt­bil­dungs­ein­rich­tun­gen für den Natur­schutz ein.