Meh­re­re Stand­bei­ne geben dem Betrieb bes­se­ren Halt – 10 Ober­fran­ken unter den Absolventen

Im Volks­mund heißt es „Wer streut rutscht nicht“. Nach die­sem Mot­to wol­len immer mehr Land­wir­tin­nen und Land­wir­te in Bay­ern die Wert­schöp­fung ihres Betriebs brei­ter auf­stel­len. Unter­stützt wer­den sie dabei durch die Semi­na­re für Betriebs­zweig­ent­wick­lung der Aka­de­mie für Diver­si­fi­zie­rung der baye­ri­schen Land­wirt­schafts­ver­wal­tung. 187 Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten haben in den letz­ten zwei Jah­ren ein sol­ches Semi­nar abge­schlos­sen. Ihre Urkun­den haben sie am Don­ners­tag in der Aller­hei­li­gen Hof­kir­che in Mün­chen von Agrar­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber per­sön­lich über­reicht bekom­men. „Bau­ern­hof und Diver­si­fi­zie­rung – das passt pri­ma zusam­men. Es gibt so viel­fäl­ti­ge Mög­lich­kei­ten, pas­sen­de Ange­bo­te für den eige­nen Betrieb zu ent­wickeln. Unse­re Land­wir­tin­nen und Land­wir­te sind ech­te Mache­rin­nen und Macher. Ich bin begei­stert, mit wel­chem Ideen­reich­tum und har­ter Arbeit sie nicht nur ihren Betrieb, son­dern den länd­li­chen Raum in Bay­ern ins­ge­samt berei­chern“, sag­te die Mini­ste­rin in ihrer Laudatio.

Bereits seit 2009 bie­tet die Aka­de­mie für Diver­si­fi­zie­rung Semi­na­re für die sechs ver­schie­de­nen Betriebs­zwei­ge Direkt­ver­mark­tung, Bau­ern­hof­ga­stro­no­mie, Erleb­nis­an­ge­bo­te, Urlaub auf dem Bau­ern­hof, haus­wirt­schaft­li­che Dienst­lei­stun­gen und sozia­le Land­wirt­schaft an. Die stan­dar­di­sier­ten Semi­na­re stär­ken das unter­neh­me­ri­sche Den­ken und Han­deln und ermög­li­chen es den Betriebs­lei­tern, ein für sie zuge­schnit­te­nes Unter­neh­mens­kon­zept zu ent­wickeln. Rund zwei Drit­tel der land­wirt­schaft­li­chen Betrie­be in Bay­ern set­zen auf ein zwei­tes Stand­bein. Bei rund 25 Pro­zent ist das Ein­kom­men dar­aus min­de­stens so hoch, wie aus der land­wirt­schaft­li­chen Produktion.

Ober­frän­ki­sche Absolventen