SPD-Frak­ti­on Bam­berg wählt bis­he­ri­ge Spit­ze erneut

Am gest­ri­gen Mon­tag fan­den die Neu­wah­len des Vor­stands der SPD-Frak­ti­on Bam­bergs, tur­nus­mä­ßig zur Mit­te der Legis­la­tur­pe­ri­ode, statt. Heinz Kunt­ke wur­de als bis­he­ri­ger Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der ein­stim­mig wie­der­ge­wählt. Als stell­ver­tre­ten­de Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de wur­den Inge­borg Eich­horn und Felix Hol­land eben­falls bestä­tigt. Somit konn­te der Wahl­lei­ter, Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, auf erfolg­rei­che Wahl­gän­ge zurückblicken.

Heinz Kunt­ke bedank­te sich für die Wie­der­wahl. Zugleich zeig­te er in sei­ner Rede die wich­tig­sten Zukunfts­the­men auf, die da sind: Schaf­fung bezahl­ba­ren Wohn­raums, sozia­le Aus­ge­stal­tung des Kli­ma­schut­zes, Zukunfts­in­ve­sti­tio­nen in Schu­len und Kin­der­ein­rich­tung, sowie Erhal­tung und Schaf­fung von Arbeits­plät­zen in der Regi­on. Er füg­te hin­zu: „Der Blick unse­rer Frak­ti­on rich­tet sich klar auf eine wei­ter­hin bür­ger­na­he, zukunfts­ge­rich­te­te kom­mu­nal­po­li­ti­sche Arbeit. Zudem set­zen wir uns deut­lich für einen erfolg­rei­chen Land­tags­wahl­kampf der SPD ein.“

Die eben­falls anwe­sen­de Co-Vor­sit­zen­de der Bam­ber­ger SPD und zugleich Spit­zen­kan­di­da­tin für die Land­tags­wahl, Eva Jutz­ler, bedank­te sich für die­se Unter­stüt­zung: „Soli­da­risch und geschlos­sen wer­den wir die­sen Wahl­kampf bestreiten.“