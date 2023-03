Am 06.05.2023 fin­det wie­der der Kin­der- und Jugend­floh­markt des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim statt. Auf­grund der Bau­stel­len­si­tua­ti­on in der Forch­hei­mer Innen­stadt fin­det der Floh­markt vor dem Land­rats­amt (Am Strecker­platz 3 und in der Tor­stra­ße) statt.

Auf­grund des beschränk­ten Platz­an­ge­bo­tes und zur bes­se­ren Orga­ni­sa­ti­on ist auch in die­sem Jahr eine Anmel­dung nötig! Die­se ist bis spä­te­stens 27.04.2023 per E‑Mail an info@​kjr-​forchheim.​de mög­lich. Wich­ti­ge Infos, die für die Anmel­dung zwin­gend nötig sind: Vor- und Nach­na­me, PLZ und Ort sowie eine Tele­fon­num­mer und eine E‑Mail-Adres­se.

Die Anmel­dun­gen wer­den nach Ein­gang berück­sich­tigt. Unvoll­stän­di­ge Anmel­dun­gen kön­nen lei­der nicht berück­sich­tigt wer­den. Die Plät­ze sind begrenzt. Alle geneh­mig­ten Stän­de erhal­ten durch den KJR eine offi­zi­el­le Anmel­de­be­stä­ti­gung, die berech­tigt, am Floh­markt teil­zu­neh­men. Eine Teil­nah­me ohne Berech­ti­gung ist nicht möglich.

Der Auf­bau fin­det ab 07.00 Uhr statt und die Stän­de wer­den von KJR-Ehren­amt­li­chen zuge­wie­sen. Der Ver­kauf fin­det von 08.00 – 14.00 Uhr statt. Ange­bo­ten wer­den dür­fen aus­schließ­lich Kin­der- und Jugend­ar­ti­kel – dies wird auch kon­trol­liert! Geeig­net sind z.B. Spiel- und Sport­ge­rä­te, Musik sowie Bücher aus den Kin­der- und Jugend­zim­mern oder Kin­der- und Jugend­kla­mot­ten. Für die Stän­de fal­len wie immer kei­ne Stand­ge­büh­ren an.

Tische müs­sen wie immer selbst mit­ge­bracht wer­den. Aller­dings dür­fen die­se eine Län­ge von 2 Meter nicht überschreiten!

Wir freu­en uns über zahl­rei­che Anmel­dun­gen von Stän­den, die von Kin­dern und Jugend­li­chen betreut wer­den. (Groß-)Eltern dür­fen natür­lich unterstützen.

Wei­te­re Infos wer­den nach Anmel­de­schluss an alle Teil­neh­men­den per E‑Mail verschickt.