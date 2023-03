Hohe Ehrun­gen präg­ten die Haupt­ver­samm­lung der Stütz­punkt­feu­er­wehr Göß­wein­stein im Gast­hof Stern. Vor­sit­zen­de Eli­sa Egl­seer-Bogner konn­te ihren Vater Harald Bogner zum Ehren­mit­glied des Feu­er­wehr­ver­eins ernen­nen. Bogner ist bereits Ehren­kom­man­dant und lang­jäh­ri­ger Kas­sier des Ver­eins. Micha­el Lor­ke, der die­ses Jahr sein 25-jäh­ri­ges Dienst­ju­bi­lä­um als Kreis­brand­mei­ster fei­ern kann, wur­de zum neu­en Ehren­kom­man­dan­ten ernannt.

Bür­ger­mei­ster Hann­görg Zim­mer­mann (FW) dank­te den Akti­ven für ihre Ein­satz­be­reit­schaft und ihre vie­len geop­fer­ten Stun­den, die sie in die Feu­er­wehr inve­stie­ren. Kom­man­dant Mar­cel Zweck. berich­te­te, dass die Stütz­punkt­wehr im ver­gan­ge­nen Jahr zu 65 Ein­sät­zen geru­fen wur­de. Die­se glie­der­ten sich in acht Brand­ein­sät­zen, 46 THL-Ein­sät­zen, drei First-Respon­der-Ein­sät­zen, fünf Amts­hil­fen und drei Fehl­alar­me auf. Um schnell und sicher dem im Not gera­te­nen Mit­men­schen zu hel­fen, ist eine grund­so­li­de Aus­bil­dung von Nöten. Des­we­gen wur­den im Jahr 2022 40 Aus­bil­dungs- und Übungs­stun­den durch­ge­führt. Atem­schutz­be­auf­trag­ter Kar­sten Nögel berich­te­te, dass der Göß­wein­stei­ner Wehr aktu­ell 24 Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger zur Ver­fü­gung ste­hen. Er freu­te sich, dass 2022, nach der Coro­na­pau­se, die Bela­stungs­übun­gen in Eber­mann­stadt wie­der statt­fin­den konn­ten. Fol­gen­de Modu­le wur­den neu in den Übungs­plan der Göß­wein­stei­ner Atem­schutz­leu­te auf­ge­nom­men, die­se sind: Schlauch­ma­nage­ment, Tak­ti­sches Vor­ge­hen, Aus­rü­stung-Mate­ri­al-Funk, Not­fall­ma­nage­ment. 2022 wur­de die Wehr zu fünf Atem­schutz­ein­sät­zen geru­fen. Vie­le Stun­den inve­stier­te auch Gerä­te­wart Roland Wolf in die Pla­nung und die Fer­tig­stel­lung des neu­en LF 20 KatS. Er freu­te sich ganz beson­ders, als es im Juni in Göß­wein­stein anroll­te. Doch neben­bei wur­de noch der neue Mehr­zweck­an­hän­ger bestückt und das Quad fer­tig ausgerüstet.

Auch die Jugend hat­te 2022 viel erlebt. Jugend­wart Micha­el Fei­er ist auf sei­ne 12 Jugend­li­chen mäch­tig stolz. Das Jahr begann für die Jugend­feu­er­wehr mit der Christ­baum­sam­mel­ak­ti­on. Danach folg­ten zahl­rei­che Übun­gen. High­lights waren die Jugend­übung in Wei­lers­bach und der 24-Stun­den Tag bei der Berufs­feu­er­wehr im April. Über die Kin­der­feu­er­wehr, die Bam­bi­nis, konn­te Eli­sa Egel­seer-Bogner eini­ges berich­ten. Da die Tref­fen anfangs 2022 noch nicht mög­lich waren, gab es wei­ter­hin eine monat­li­che Bam­bi­ni­post. Ab Mit­te April konn­ten dann auch die Jüng­sten sich wie­der am und vor allem im Feu­er­wehr­haus tref­fen. Sie übten flei­ßig für die Kin­der­flam­me, die erst­mals in Schloss Thurn stattfand.

Der Feu­er­wehr­ver­ein zählt aktu­ell 159 Mit­glie­der. Freu­en konn­te sich die Vor­sit­zen­de über 17 Neu­zu­gän­ge im Jahr 2022. Nach der Coro­na­pau­se wur­de flamm­te auch das Ver­eins­le­ben wie­der auf. Höhe­punkt war der Ver­eins­aus­flug in die Part­ner­stadt Bad Schand­au. Die­se Freund­schaft besteht mitt­ler­wei­le schon seit über 32 Jah­re und somit war es selbst­ver­ständ­lich, dass das die Feu­er­wehr Göß­wein­stein den Hil­fe­ruf der Schand­au­er wahr­ge­nom­men hat und sie beim größ­ten Wald­brand in der Geschich­te der Säch­si­schen Schweiz im August 2022 für ein ver­län­ger­tes Wochen­en­de unterstützte.