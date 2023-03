Damen gegen Vize­mei­ster Pöll­witz gefordert

Am Wochen­en­de steht in den Bun­des­li­gen der 16.Spieltag auf dem Pro­gramm, und die­ser könn­te für die Teams des SKC Vic­to­ria Bam­berg von gro­ßer Bedeu­tung wer­den. Die Her­ren emp­fan­gen am Sams­tag ab 13 Uhr das Team vom SV Wern­burg und könn­ten mit einem Sieg einen gro­ßen Schritt Rich­tung Klas­sen­er­halt machen. Im Anschluss emp­fängt die 2.Herren den Bay­ern­li­ga­ta­bel­len­füh­rer aus Luhe-Wil­den­au. Am Sonn­tag kommt es dann bei den Damen zum Kra­cher, wenn sich Mei­ster Bam­berg mit Vize­mei­ster Pöll­witz duel­liert. Direkt danach kommt es zur Begeg­nung der 2.Damen des SKC Vic­to­ria mit der Schüt­zen­gil­de aus Bayreuth.

Bun­des­li­ga 120-Wurf Män­ner: SKC Vic­to­ria Bam­berg – SV Wern­burg (Spiel­be­ginn 13:00 Uhr)

Am 16.Spieltag emp­fan­gen die Bam­ber­ger Män­ner den SV Wern­burg aus Thü­rin­gen. Die Gäste ste­hen aktu­ell mit 13:17 Punk­ten auf dem 5.Platz, und somit einen Platz vor den Bam­ber­gern (11:19), die mit einem Heim­sieg gleich­zie­hen kön­nen. Nach der sehr guten Vor­stel­lung von Zerbst, bei der mit End­res und Hol­let zwei Spie­ler neue Best­mar­ken auf­stel­len konn­ten, war immer noch viel Luft nach oben, da Cra­ci­un nicht sein vol­les Poten­ti­al abru­fen konn­te. Mit Uwe Wag­ner kehrt zu dem ein Lei­stungs­ga­rant ins Team zurück, der in Zerbst krank­heits­be­dingt fehl­te. Für den Klas­sen­er­halt benö­tigt das Vic­to­ria-Team einen wei­te­ren Erfolg auf den Bah­nen im Sport­park Ein­tracht. Die­se wol­len aber auch die Gäste um den Ex-Bam­ber­ger Dani­el Barth, der an sei­ne alte Wir­kungs­stät­te zurück­kehrt. Die­ser wird sich sicher für die in der Vor­run­de erlit­te­ne Nie­der­la­ge revan­chie­ren und die Bam­ber­ger hin­ter sich hal­ten wol­len. Da bei Bam­berg wie­der alle Spie­ler zur Ver­fü­gung ste­hen hat man nun die Qual der Wahl für das Startsextett.

Fer­ner Spie­len: Hall­berg­moos – Zerbst, Fried­richs­ha­fen – Schwabs­berg, Lorsch – Brei­ten­güß­bach, Unter­h­ar­mers­bach – Raindorf

1. Bun­des­li­ga 120 Frau­en: SKC Vic­to­ria Bam­berg D1 : SV Pöll­witz (Spiel­be­ginn 13:00 Uhr)

Am Sonn­tag kommt es ab 13 Uhr zum Duell von Deut­sche Mei­ster gegen Vize­mei­ster, wenn der SV Pöll­witz im Sport­park Ein­tracht bei den Vic­to­ria Damen gastiert. Die „Mücken“ aus Pöll­witz bele­gen aktu­ell mit 24:6 Punk­ten den 3.Platz. Da sie bereits neun Punk­te auf den Vier­ten Vor­sprung haben ist die Qua­li­fi­ka­ti­on für die inter­na­tio­na­len Wett­kämp­fe bereits gesi­chert und man kann frei auf­spie­len. Die Bam­ber­ge­rin­nen hin­ge­gen wol­len sich kei­ne Blö­ße geben, da sie voll im Mei­ster­schafts­ren­nen stecken. „Ein Sieg für unser Team wäre super­wich­tig, da am kom­men­den Wochen­en­de das schwe­re Aus­wärts­spiel beim KV Lie­dols­heim auf dem Pro­gramm steht. Und dort­hin möch­te man mit einem Vor­sprung in der Tabel­le rei­sen“ so SKC-Vor­sit­zen­der Mar­kus Haber­mey­er. Das Team um Kapi­tä­nin Danie­la Kicker prä­sen­tier­te sich erst am letz­ten Wochen­en­de in blen­den­der Ver­fas­sung und möch­te am Sonn­tag dar­an anknüp­fen. Doch das Team um Team- und Ein­zel­welt­mei­ste­rin, sowie frisch-gebacke­ne Ein­zel­welt­po­kal­sie­ger Anna Mül­ler wird alles dar­an set­zen um dem SKC Vic­to­ria ein Schnipp­chen zu schla­gen. Ein Sieg im Pre­sti­ge­du­ell mit dem letzt­jäh­ri­gen Vize­mei­ster ist das Ziel und die­sem Ziel ord­nen die Spie­le­rin­nen der Vic­to­ria alles unter. Die Zuschau­er dür­fen sich defi­ni­tiv auf einen Lecker­bis­sen im Damen­ke­geln freuen.

Fer­ner Spie­len: Pir­ma­sens – Eggols­heim, Schretz­heim – Poing, Lorsch – Lie­dols­heim, Erlan­gen – Schrezheim

2. Bun­des­li­ga Mit­te 120 Frau­en: SKC Vic­to­ria Bam­berg D2 : Schüt­zen­gil­de Bay­reuth (Spiel­be­ginn 15:30 Uhr)

Nach der Nie­der­la­ge in Mainz und dem Regens­bur­ger Sieg im Nach­hol­spiel ist die 2.Damenmannschaft nun am Tabel­len­en­de mit 8:22 Punk­ten ange­kom­men. Und nun hat man im Heim­spiel gegen Bay­reuth wohl die letz­te Chan­ce sich noch etwas nach vor­ne zu arbei­ten. Die Gäste von der Schüt­zen­gil­de bele­gen mit 13:15 Punk­ten den 6.Platz und dürf­ten eigent­lich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Zudem haben sie noch ein Nach­hol­spiel gegen Auma in der Hin­ter­hand. Wenn es den Bam­ber­ge­rin­nen gelingt an die zuletzt gezeig­ten Lei­stun­gen auf den Heim­bah­nen anzu­knüp­fen und man auch die Ner­ven bis zum letz­ten Wurf behält, dann könn­te ein Heim­sieg durch­aus Rea­li­tät wer­den. Aber dafür muss jede Spie­le­rin erneut an ihre Lei­stungs­gren­ze gehen und sich auch von kurz­fri­sti­gen Nie­der­schlä­gen nicht ver­rückt machen lassen.