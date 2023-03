Bücher für alle Grund­schu­len in Bam­berg – 600 Schul­bü­cher für Bam­bergs Grund­schu­len – 27 Schul­klas­sen erhal­ten Buchgeschenk

Die „Bam­ber­ger Schul­bie­ne“ fei­ert heu­er ihren zehn­jäh­ri­gen Geburts­tag. Das Pro­jekt der Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de star­te­te 2013 mit einem Schul­un­ter­richt in der Hain­schu­le, bevor mit der Bie­nen-Info­Wa­be ein eige­nes grü­nes Klas­sen­zim­mer entstand.

Zum bevor­ste­hen­den Jubi­lä­um am 17. Mai möch­te die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de allen zwei­ten Klas­sen­stu­fen der Bam­ber­ger Grund­schu­len ein Buch schen­ken. Die rund 600 Exem­pla­re aus der belieb­ten Lese­maus-Rei­he „Ich hab einen Freund, der ist Imker“ sind für den nach­hal­ti­gen Ein­satz im Unter­richt gedacht.

Das bedeu­tet, dass alle Lese­maus-Bücher, die mit Spen­den­mit­teln gekauft wer­den sol­len, dau­er­haft in den Klas­sen­zim­mern ver­blei­ben. So kön­nen sie jeder­zeit im Schul­un­ter­richt mit­ein­an­der gele­sen wer­den. Unter­stützt wird das rund 2000 Euro wert­vol­le Geschenk durch die Buch­hand­lung Heil­mann am Kat­zen­berg in Bamberg.

Ver­bun­den mit der Schen­kung wer­den die Lehr­kräf­te über die Mög­lich­keit infor­miert, einen Schul­bi­e­nen­un­ter­richt für „klei­nes Geld“ zum The­ma Bie­nen, Honig, Imke­rei und Natur in der Bie­nen-Info­Wa­be zu buchen. Schul-Imke­rei­en kön­nen außer­dem vom Pro­jekt „Sup­p­ly my Schul-Imke­rei“ pro­fi­tie­ren, bei wel­chem umstands­los ein Zuschuss für Mate­ria­li­en erhält­lich ist.

Für all die­se geziel­ten und fach­in­for­ma­tiv beglei­te­ten För­de­run­gen wer­den Spen­den benö­tigt. Infor­ma­tio­nen hier­zu unter https://​bie​nen​-leben​-in​-bam​berg​.de/​s​p​e​n​den