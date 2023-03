Gemein­de Dormitz und Ener­gie­ge­nos­sen­schaft Bür­ger-für-Bür­ger Ener­gie eG infor­mie­ren im Rah­men einer Informationsveranstaltung

Datum und Ort: 24. März 2023 um 17 Uhr in der Mehr­zweck­hal­le der Grund­schu­le Dormitz

Die Gemein­de Dormitz und die Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft Bür­ger-für-Bür­ger-Ener­gie eG laden alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zur Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung über den Bau der Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge auf dem Kin­der­gar­ten­dach in Dormitz ein. Die über 70 kWp gro­ße Anla­ge wird einen durch­schnitt­li­chen Ertrag von etwa 66.000 kWh jähr­lich erzeu­gen und den Neu­bau des Dormit­zer Kin­der­gar­tens mit sau­be­rem Öko­strom ver­sor­gen (pro­gno­sti­zier­ter Eigen­ver­brauch bis zu 26.000 kWh pro Jahr). Die Gemein­de wird neben einem posi­ti­ven Ein­fluss auf Ihre CO2 Bilanz auch über eine Gewinn­be­tei­li­gung, zusätz­li­cher Gewer­be­steu­er­ein­nah­men sowie einem redu­zier­ten Strom­preis finan­zi­ell profitieren.

Finan­zi­el­le Betei­li­gung über Genos­sen­schafts­an­tei­le Das Inve­sti­ti­ons­vo­lu­men liegt bei rund 100.000€. Die Bür­ger-für-Bür­ger eG bie­tet allen Inter­es­sier­ten die Mög­lich­keit, zu inve­stie­ren. Über Genos­sen­schafts­an­tei­le ab einem Wert von 500€ plus einem Auf­geld von 25€, ist es mög­lich, sich finan­zi­ell an der Genos­sen­schaft und dadurch am Bau des Pho­to­vol­ta­ik-Pro­jekts zu betei­li­gen. Über die Details zur Betei­li­gung, erwar­te­te Kapi­tal­erträ­ge und den Bau­zei­ten­plan infor­mie­ren Vor­stand und Auf­sichts­rat der Genos­sen­schaft am Nach­mit­tag des 24. März 2023 ab 17 Uhr in der Mehr­zweck­hal­le der Grund­schu­le Dormitz.

Über die Bür­ger-für-Bür­ger Ener­gie eG (BfB eG)

Die BfB eG ist eine Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft mit Sitz in Neun­kir­chen am Brand im Land­kreis Forch­heim. Die Idee zur Grün­dung ent­stand 2011 vor dem Hin­ter­grund der Ener­gie­wen­de und im Wis­sen um die Not­wen­dig­keit der Abkehr von fos­si­len Brenn­stof­fen. Die Ener­gie­wen­de vor Ort vor­an­zu­trei­ben bedeu­tet für die ehren­amt­lich täti­ge Ener­gie­ge­nos­sen­schaft, auf eine mög­lichst dezen­tra­le, ver­netz­te und nach­hal­ti­ge Strom­ver­sor­gung hin­zu­ar­bei­ten. Um dies zu errei­chen, plant die BfB eG den Auf­bau und Betrieb von Anla­gen zur Gewin­nung rege­ne­ra­ti­ver Energie.

Auch im Bereich E‑Carsharing sind die Neun­kirch­ner aktiv: Die BfB eG wur­de vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie für ihr ECar­sha­ring-Pro­jekt 2021 als „Gestal­ter im Team Ener­gie­wen­de Bay­ern“ ausgezeichnet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über die Pro­jek­te der Genos­sen­schaft sind online unter www​.bfb​-ener​gie​.de zu finden.