Mit Vor­trags­rei­hen, Son­der­füh­run­gen, Kon­zer­ten, Sport­ver­an­stal­tun­gen und dem Unesco-Welt­erbe­tag im Juni begeht das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg in die­sem Jahr das 30. Jubi­lä­um Bam­bergs auf der Unesco-Liste des Erbes der Mensch­heit. Am 11. Dezem­ber 1993 wur­de die Alt­stadt von Bam­berg als 624. Welt­erbe­stät­te auf der Sit­zung des Unesco-Welt­erbe­ko­mi­tees in Car­ta­ge­na (Kolum­bi­en) zum Welt­erbe ernannt. Für das Jubi­lä­ums­jahr hat das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg mit loka­len, natio­na­len und inter­na­tio­na­len Part­ne­rin­nen und Part­nern ein viel­sei­ti­ges Pro­gramm zusam­men­ge­stellt. „Der Welt­erbe-Titel macht uns in Bam­berg stolz und dient glei­cher­ma­ßen zur Ehre und zur Ver­pflich­tung. Die Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­berg lie­ben, hegen und pfle­gen ihr Welt­erbe, wie es kaum anders­wo der Fall ist. Dar­um ist die­ses Jubi­lä­ums­jahr auch ein Fest für die gan­ze Stadt, und es freut uns, wenn mög­lichst vie­le Men­schen uns in die­sem Jahr beglei­ten und begeg­nen“, so die Kul­tur- und Welt­erbe-Refe­ren­tin Ulri­ke Siebenhaar.

Wie­der „White Din­ner“ in der Gärtnerstadt

High­light des Jah­res­pro­gram­mes wird das „White Din­ner“ am Unesco-Welt­erbe­tag. Unter­malt von den Bam­ber­ger Sym­pho­ni­kern und den Jazz Colors Bam­berg lädt das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg am 27. Mai herz­lich zum Pick­nicken, Plau­dern und Genie­ßen auf der Böh­mer­wie­se inmit­ten der Gärt­ner­stadt ein. Zum „White Din­ner“ erschei­nen alle Gäste, wie der Name schon sagt, in wei­ßer Kleidung!

Vor­trä­ge, Füh­run­gen und Ausstellungen

Wer den eige­nen Welt­erbe-Wis­sens­spei­cher auf­fül­len möch­te, wird im Jubi­lä­ums­pro­gramm auf jeden Fall fün­dig: Die Volks­hoch­schu­le wid­met Vor­trä­ge dem Welt­erbe und hier beson­ders dem The­ma Gärt­ner­stadt. Die Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät setzt mit einer Vor­trags­rei­he zum Imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­be eben­falls den Fokus auf die The­ma­tik. Ein­blicke in die Ent­wick­lung der Welt­erbe­stadt bie­ten die Stadt­füh­rung „Fas­zi­na­ti­on Welt­kul­tur­er­be“ des Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice und der Stadt­rund­gang „Bamberg.Welt.Kultur.Erbe“ von „Geschich­te für Alle e.V.“. Auch das Aus­stel­lungs­pro­gramm beleuch­tet das Welt­erbe auf unter­schied­li­che Wei­se: „Hand­werk im Welt­erbe“ im Info­zen­trum am Micha­els­berg und „Lie­be oder Last?! Bau­stel­le Denk­mal“ im Histo­ri­schen Muse­um geben Ein­sicht in die Trag­wei­te der all­täg­li­chen Auf­ga­be der Welt­erbe-Erhal­tung und der Denkmalpflege.

Gärt­ner­stadt im Fokus

„30 Jah­re Welt­erbe, das ist auch ein Moment, um inne­zu­hal­ten und einen Blick zurück­zu­wer­fen“, meint Dia­na Bütt­ner, kom­mis­sa­ri­sche Lei­te­rin des Zen­trums Welt­erbe Bam­berg. „Wir haben bereits sehr viel geschafft: Das Welt­erbe ist ein leben­di­ger Teil des gesell­schaft­li­chen Lebens in Bam­berg, es ist im Bewusst­sein der Men­schen ange­kom­men.“ Den­noch gebe es beson­ders in der Gärt­ner­stadt noch sehr viel nicht aus­ge­schöpf­tes Poten­zi­al. Des­halb freut sich das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg im Jubi­lä­ums­jahr beson­ders über Ver­an­stal­tun­gen, die sich dem urba­nen Gar­ten­bau und dem imma­te­ri­el­len Kul­tur­gut des Bam­ber­ger Erwerbs­gar­ten­baus wid­men: Ange­fan­gen mit dem Tag der offe­nen Gärt­ne­rei­en am 30. April über den Welt­erbe­tag auf der Böh­mer­wie­se am 27. Mai bis hin zu Son­der­füh­run­gen im Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um im gan­zen Jahresverlauf.