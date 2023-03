„Hein­rich Schütz – Vater der Deut­schen Musik“

Herz­li­che Ein­la­dung am Mitt­woch, 15. März um 19.00 Uhr in den Mar­tin-Luther-Saal, Waag­gas­se 4, 95326 Kulm­bach zu einem Vor­trag in Wort und Musik. Hein­rich Schütz (1585–1672) war der erste deut­sche Musi­ker von euro­päi­schem Rang. Er war die prä­gen­de Gestalt der deut­schen musi­schen Kul­tur im 17. Jahr­hun­dert. Dr. Frank Piontek, Publi­zist aus Bay­reuth, erin­nert in sei­nem Vor­trag mit Musik­bei­spie­len an die­sen über­ra­gen­den Kom­po­ni­sten. Zum Vor­trag lädt herz­lich das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te zusam­men mit dem Deka­nats­be­zirk Kulm­bach und dem Freun­des­kreis der Evan­ge­li­schen Aka­de­mie Tutz­ing e.V. ein. Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht.