Abtei Maria Frie­den bie­tet Ker­zen für beson­de­re Momente

Die Bene­dik­ti­ne­rin­nen der Abtei Maria Frie­den in Kirch­schlet­ten ver­zie­ren in ihrer Wachs­werk­statt Ker­zen für vie­le Anläs­se. Spe­zi­ell in den vor­öster­li­chen Tagen ver­zie­ren sie lie­be­voll Osterkerzen.

Ver­kauf am 30. März

Der Ver­kauf fin­det am Don­ners­tag, 30. März 2023 von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Foy­er des Land­rats­amts Bam­berg statt. Ange­bo­ten wer­den aus­ge­wähl­te Stücke wie Oster­ker­zen, Geschenk­ker­zen, Mut­ter­got­tes­ker­zen, Ker­zen zur Tau­fe, Kom­mu­ni­on, Fir­mung, Kon­fir­ma­ti­on, Hoch­zeit, Geburts­tag und auch für den Trauerfall.