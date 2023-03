Das Muse­um wird zwar noch reno­viert, aber den­noch möch­ten wir unse­re neue Ver­an­stal­tungs­rei­he „Wasst des nuch? – Sehen, Erin­nern, Erzäh­len“ fort­set­zen. Dabei geht es um Sie. Zu wech­seln­den The­men möch­ten wir Sie ein­la­den, mit uns ins Gespräch zu kom­men und ihre Geschich­ten zu erzählen.

Aus Anlass des dies­jäh­ri­gen Main­Fluss­Film­Fe­stes, auf Grund des­sen wir uns in Bay­reuth im März dem The­ma Was­ser mit einem reich­hal­ti­gen Rah­men­pro­gramm wid­men, möch­ten wir uns eben­falls des The­mas anneh­men. Was­ser ist für uns heu­te ein all­täg­li­ches Gut, es sein denn, es ist ein­fach mal nicht ver­füg­bar. Schau­en wir daher doch mal genau­er, was uns damit ver­bin­det. Wel­che Bedeu­tung hat für Sie das Was­ser in der Stadt? Wo haben Sie schwim­men gelernt? Waren Sie im Som­mer im Kreu­zer oder gehö­ren Sie womög­lich zu den Früh­schwim­mern? Hoch­was­ser am Main erlebt oder am Röh­ren­see gepad­delt? Frö­sche im Fin­stern Wei­her gefan­gen oder mal im Aubach gewa­tet? Erzäh­len Sie uns Ihre Geschichten.

Hier noch­mal die Daten:

FREI­TAG 10.3.2023,18:00 UHR

WASST DES NUCH? – SEHEN, ERIN­NERN, ERZÄHLEN

The­ma: Was­ser in der Stadt

TREFF­PUNKT: Histo­ri­sches Muse­um, Kirch­platz 4

KOSTEN: 1 € Führungsgebühr

DAU­ER: ca. 60 Min