Am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 16.10 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Mann in einem Dis­coun­ter in der Hoch­stra­ße von Adels­dorf Scho­ko­la­de im Wert von 150.- Euro. Mit­ar­bei­ter waren auf den Dieb­stahl auf­merk­sam gewor­den, sodass der Unbe­kann­te das Die­bes­gut auf dem Park­platz ste­hen ließ und sich in eine unbe­kann­te Rich­tung ent­fern­te. Nun ermit­telt die Poli­zei Höch­stadt wegen des Dieb­stahls. Der kor­pu­len­te Mann war mit einer grau­en Zip­jacke, einer dunk­len Woll­müt­ze, sowie einer blau­en Jeans beklei­det. Wei­te­re Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.