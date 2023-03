Mit einem unge­fähr­de­ten Start-Ziel-Sieg (30:76) zie­hen die Mädels und Jungs auf Tabel­len­platz 2 in die Play­offs ein

Nach der teils deso­la­ten Team­lei­stung gegen Zwickau vom zurück­lie­gen­den Wochen­en­de muss­ten die Wag­ner­städ­ter eine Reak­ti­on zei­gen. Mit einem kla­ren 30:76 Erfolg in Köln, stimm­te sich das Team auf die bevor­ste­hen­den Play­offs ein.

„Das Spiel gegen Zwickau hat uns klar unser Gren­zen auf­ge­zeigt, wir haben die zurück­lie­gen­de Woche genutzt und inten­siv an unse­ren Schwä­chen gear­bei­tet“, so Spie­ler­trai­ner Hopp vor der Begegnung.

Ent­spre­chend kon­zen­triert agier­ten die Bay­reu­ther Spie­le­rin­nen und Spie­ler im 1. Spiel­ab­schnitt der mit 8:24 Zäh­lern klar an die Gäste ging.

Auch das 2. Vier­tel ent­schied der RSV mit 6:12 Punk­ten für sich. Trai­ner Hopp, der in die­sem Spiel­ab­schnitt selbst nicht aktiv ins Spiel­ge­sche­hen ein­griff, konn­te mit dem Defen­siv­ver­hal­ten sei­nes Teams zufrie­den sein. Auch im Angriff wur­den schö­ne Abschlüs­se her­aus­ge­spielt. Die­se blie­ben jedoch das ein oder ande­re mal ungenutzt.

Die Devi­se für die 2. Halb­zeit (14:36 Punk­te) war also klar. Man woll­te den Druck auf die Köl­ner in Vor­be­rei­tung auf die bevor­ste­hen­den Play­offs hoch hal­ten. Und das soll­te her­vor­ra­gend gelin­gen. Defen­siv erlaub­te man den Heim­team ledig­lich schwe­re Abschlüs­se. Im eige­nen Angriff lie­ßen die Bay­reu­ther den Ball gut lau­fen. So fand man steht’s den bes­ser ste­hen­den Mit­spie­ler und ent­schied auch die­ses Vier­tel klar mit 6:20 Punk­ten für sich. Mit einer 20:56 Punk­te Füh­rung roll­te der RSV in den let­zen Spiel­ab­schnitt. Auch hier konn­ten die Bay­ern an die Inten­si­tät der ersten 30 Spiel­mi­nu­ten anknüp­fen. Mit 10:20 Zäh­lern und schö­nem Team­spiel ging auch das letz­te Vier­tel klar an den RSV. Am Ende ver­bu­chen die Bay­reu­ther einen kla­ren und unge­fähr­de­ten Aus­wärts­sieg (30:76 Punk­te) und sichern sich so Tabel­len­platz 2 nach der Haupt­run­de in der RBBL2.

Wie schon nach der Hin­run­de kommt es auch nach der Haupt­run­de zu einem 3er-Ver­gleich. Am Ende waren es die posi­ti­ven Wer­tungs­punk­te aus den Begeg­nun­gen gegen Mün­chen und Zwickau die den Aus­schlag für Platz 2 gaben. Mün­chen sichert sich mit 3 Sie­gen und 1 Nie­der­la­ge den 1. Platz. Zwickau lan­det mit nur einem Sieg und 3 Nie­der­la­gen auf Platz 3 und steht somit als Halb­fi­nal­geg­ner des RSV für die Play­offs fest.

Spie­ler­trai­ner And­re Hopp: „Ich bin stolz auf die Mann­schaft. Wir haben heu­te die rich­ti­ge Reak­ti­on auf die Nie­der­la­ge gegen Zwickau gezeigt. Auch wenn der Geg­ner heu­te lei­der nicht in vol­ler Beset­zung ange­tre­ten ist, haben wir UNSER Spiel gespielt. Jetzt geht es in den Play­offs gegen Zwickau. Anders als im letz­ten Spiel wer­den wir bereit sein!.“

Aus­blick

Die Mädels und Jungs des RSV star­ten auf­grund der bes­se­ren Tabel­len­plat­zie­rung mit einem Aus­wärts­spiel ins Play­off-Halb­fi­na­le. Das Hin­spiel fin­det am 18./19.03. in Zwickau und das Rück­spiel am 26.03. um 14:00 Uhr in Bay­reuth statt. Wir freu­en uns schon jetzt auf zahl­rei­che Besucher*innen in der Oberfrankenhalle.