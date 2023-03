Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Kata­ly­sa­tor entwendet

In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Die­be den Kata­ly­sa­tor eines VW-Polo.

Der Polo stand geparkt im Bereich des Würz­bur­ger Rings. Als die Fahr­zeug­hal­te­rin am Mor­gen los­fah­ren woll­te, bemerk­te sie ein auf­fäl­lig lau­tes Moto­ren­ge­räusch. Bei der nähe­ren Begut­ach­tung ihres Polos muss­te sie fest­stel­len, dass über Nacht der Kata­ly­sa­tor an der Aus­puff­an­la­ge aus­ge­baut und ent­wen­det wurde.

Zur Klä­rung des Dieb­stahls sucht die Poli­zei nach Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Fest­stel­lun­gen getrof­fen haben. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Dieb­stahl aus Werkzeugcontainer

Spar­dorf – In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch, ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Per­so­nen aus einem Werk­zeug­con­tai­ner auf einer Bau­stel­le in der Bucken­ho­fer Stra­ße diver­se Bau­werk­zeu­ge. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt im Bereich eines hohen vier­stel­li­gen Betrags. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Heß­dorf. Am 08.03.23 kam es in Heß­dorf zu einem Brand im Kel­ler­raum. Die Fami­lie wur­de durch Rauch­mel­der geweckt und ver­such­te den Brand einer Rekla­me­ta­fel im Frei­zeit­raum des Kel­lers zu löschen. Die alar­mier­te frei­wil­li­ge Feu­er­wehr von Heß­dorf hat­te den Brand dann schnell gelöscht und das Objekt belüf­tet. Die Fami­lie erlitt eine leich­te Rauch­gas­ver­gif­tung und wur­de im Kran­ken­haus behan­delt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 7000,- Euro. Brand­ur­sa­che war ein tech­ni­scher Defekt an einer Reklametafel.

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum vom 15.02.23, 13:00 Uhr bis 24.02.23, 13:00 Uhr wur­de an der Real­schu­le in Her­zo­gen­au­rach aus dem Fahr­rad­ab­stell­platz ein Her­ren­rad der Mar­ke Exte, Typ Inte­gra in der Far­be schwarz/​grau durch einen unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Das Fahr­rad war ord­nungs­ge­mäß mit einem Schloss ver­sperrt. Für sach­dien­li­che Hin­wei­se steht die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel 09132/ 7809–0 zur Verfügung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Scho­ko­la­de für 150.- Euro entwendet

Adels­dorf – Am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 16.10 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Mann in einem Dis­coun­ter in der Hoch­stra­ße von Adels­dorf Scho­ko­la­de im Wert von 150.- Euro. Mit­ar­bei­ter waren auf den Dieb­stahl auf­merk­sam gewor­den, sodass der Unbe­kann­te das Die­bes­gut auf dem Park­platz ste­hen ließ und sich in eine unbe­kann­te Rich­tung ent­fern­te. Nun ermit­telt die Poli­zei Höch­stadt wegen des Dieb­stahls. Der kor­pu­len­te Mann war mit einer grau­en Zip­jacke, einer dunk­len Woll­müt­ze, sowie einer blau­en Jeans beklei­det. Wei­te­re Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.