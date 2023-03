Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auto­fah­re­rin über­sieht beim Abbie­gen Fußgängerin

COBURG. Nach einem Zusam­men­stoß mit einem Auto brach­te der Ret­tungs­dienst am Mitt­woch­mor­gen eine 55-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Cobur­ger Klinikum.

Um 6:20 Uhr über­quer­te die Fuß­gän­ge­rin im Bereich des Schil­ler­plat­zes die Fuß­gän­ger­am­pel. Beim Abbie­gen von der Bam­ber­ger Stra­ße über­sah eine 43-jäh­ri­ge Seat-Fah­re­rin die Fuß­gän­ge­rin, die ihrer­seits bei Grün­licht die Stra­ße im Bereich der Fuß­gän­ger­furt über­quer­te. Durch den Zusam­men­prall ver­let­ze sich die 55-Jäh­ri­ge. Am Fahr­zeug der Unfall­ver­ur­sa­che­rin ent­stand nur gerin­ger Sach­scha­den an der Motor­hau­be. Gegen die 43-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Kabel von Bau­stel­le entwendet

DÖRF­LES-ESBACH, LKR. COBURG. Ein 120 Meter lan­ges Bau­stel­len­ka­bel ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Nacht zum Mitt­woch von einer Bau­stel­le in Dörfles-Esbach.

Der oder die Die­be ent­wen­de­ten das Kabel von einer Bau­stel­le in der Stra­ße „Zie­ge­lei“, indem sie das ange­steck­te Kabel mit einem Schneid­werk­zeug kapp­ten. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei 500 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines Dieb­stahls von einer Bau­stel­le und bit­ten unter der Tel.-Nr. 09651/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Roter Cad­dy ver­ur­sacht Unfall

Kro­nach: Am Mitt­woch­abend gegen 18:45 Uhr kam es in der Bam­ber­ger Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein 45-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer befuhr mit sei­nem Seat Leon die Bun­des­stra­ße in Fahrt­rich­tung Süden. Vor dem Süd­krei­sel hat­te sich der Fah­rer bereits auf der rech­ten Fahr­spur ein­ge­ord­net, da er in Rich­tung Küps fah­ren woll­te. Ein in glei­cher Rich­tung fah­ren­der Cad­dy-Fah­rer wech­sel­te kurz vor dem Süd­krei­sel plötz­lich von der lin­ken auf die rech­te Fahr­spur, sodass der unmit­tel­bar nach­fol­gen­de Seat-Fah­rer nach rechts aus­wei­chen muss­te, um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den. Beim Aus­wei­chen tou­chier­te der Seat-Fah­rer den rech­ten Bord­stein und zog sich hier­bei einen Scha­den in Höhe von etwa 1000,- Euro zu. Der Fah­rer des roten Cad­dy mit aus­län­di­scher Zulas­sung fuhr unbe­irrt in Rich­tung Küps weiter.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Schnel­ler Ermittlungserfolg

Kulm­bach. Wie im Pres­se­ar­ti­kel am 7.März.2023 berich­tet, ereig­ne­te sich am ver­gan­ge­nen Mon­tag ein Trick­dieb­stahl zum Nach­teil eines in Kulm­bach ansäs­si­gen Juwe­lier­ge­schäfts. Wie sich bei den poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen zwi­schen­zeit­lich her­aus­stell­te, gelang­te der Dieb durch geschick­te Aktio­nen und Gesprächs­füh­rung unbe­rech­tigt in den Besitz meh­re­rer Schmuck­stücke im Wert von ca. 15.000 Euro. Durch das gesi­cher­te Bild­ma­te­ri­al konn­te in Zusam­men­ar­beit mit dem Baye­ri­schen Lan­des­kri­mi­nal­amt durch die Ermitt­ler der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach inzwi­schen ein rumä­ni­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger als Täter iden­ti­fi­ziert wer­den. Bei den unmit­tel­ba­ren Ermitt­lun­gen stell­te sich schließ­lich her­aus, dass der 32-Jäh­ri­ge am Tat­tag eine Tour durch Bay­ern mach­te und eben­falls für einen gleich­ge­la­ger­ten Dieb­stahl in Hass­furt ver­ant­wort­lich gemacht wer­den kann. Mög­li­cher­wei­se kommt er auch für einen in Hes­sen began­ge­nen räu­be­ri­schen Dieb­stahl zum Nach­teil eines dor­ti­gen Schmuck­ge­schäfts am sel­ben Tag in Fra­ge. Ob der Täter nun allei­ne oder mög­li­cher­wei­se als Teil einer orga­ni­sier­ten Ban­de han­del­te, das her­aus­zu­fin­den ist nun Auf­ga­be der ermit­teln­den Polizeibeamten.