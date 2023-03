Seit dem Wochen­en­de ist Forch­heim um eine stim­mungs­vol­le Hoch­zeits-Loca­ti­on rei­cher – denn im Kul­tur­raum St. Gere­on kann ab sofort stan­des­amt­lich gehei­ra­tet wer­den. Das erste Braut­paar gab sich am ver­gan­ge­nen Sams­tag in der spät­go­ti­schen Kapel­le das Eheversprechen.

Die Trau­un­gen in St. Gere­on fin­den aus­schließ­lich sams­tags an den vom Stan­des­amt Forch­heim fest­ge­setz­ten Ter­mi­nen statt. Die Ter­mi­ne sind über die Home­page der Stadt Forch­heim unter www​.forch​heim​.de abruf­bar. Ter­min­re­ser­vie­run­gen erfol­gen aus­schließ­lich über das Stan­des­amt Forch­heim. Die wei­te­ren Trau­ungs­ter­mi­ne in die­sem Jahr sind: 22.4., 27.5., 24.6., 22.7., 16.9. und 14.10.2023

Für die Nut­zung des Kul­tur­raums ist, zusätz­lich zu den Gebüh­ren der Ehe­schlie­ßung, eine Gebühr von 100 Euro zu ent­rich­ten sowie die Gebühr von 70 Euro für Trau­un­gen außer­halb der regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten des Standesamtes.

Stan­des­amt­li­che Trau­un­gen sind übri­gens auch im Kai­ser­saal der Kai­ser­pfalz mög­lich oder, ganz regu­lär, im Trau­ungs­zim­mer im Stan­des­amt Forch­heim. Trau­un­gen wer­den hier werk­tags jeweils Mon­tag- bis Frei­tag­vor­mit­tag in der Zeit von 9 Uhr bis 11.30 Uhr durchgeführt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind unter www​.forch​heim​.de unter dem Menü-Punkt „Hei­ra­ten in Forch­heim“ detail­liert beschrieben.