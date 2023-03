Viel stär­ker, aber den­noch reicht es für medi bay­reuth nicht zum Sieg bei den RIESEN

Deut­lich ver­bes­sert hat sich medi bay­reuth am Mitt­woch­abend in der Nach­hol­par­tie des 13. Spiel­ta­ges in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga prä­sen­tiert. Im Gast­spiel beim Tabel­len­fünf­ten in Lud­wigs­burg reich­te es am Ende aber den­noch nicht ganz zur Sen­sa­ti­on. Vor ins­ge­samt 2.706 Zuschau­er in der MHP Are­na unter­lag die Mann­schaft von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic mit 93:102 (49:52).

Her­aus­ra­gen­der Punk­te­samm­ler im Team von medi bay­reuth war ein­mal mehr Bran­don Childress. Der US-Ame­ri­ka­ner brach­te es bei star­ken Wurf­quo­ten letzt­lich auf 35 Punk­te und ver­teil­te zudem acht Assists. Neu­zu­gang Otis Living­ston II konn­te in sei­nem Debüt im medi-Jer­sey neun Punk­te und vier Vor­la­gen verbuchen.