Land­rat Meiß­ner gra­tu­liert KOI­N­OR zum Ger­man Design Award

„Her­aus­ra­gen­des Design gepaart mit Sach­ver­stand, Inno­va­ti­on und exzel­len­ter Hand­werks­kunst – dafür ste­hen unse­re Pol­ster­mö­bel­her­stel­ler im Land­kreis Lich­ten­fels. Dass sie deutsch­land­weit und inter­na­tio­nal füh­rend sind, beweist ein­mal mehr, dass unse­re Tra­di­ti­ons­fir­ma KOI­N­OR in Michel­au nun zum wie­der­hol­ten Mal mit dem begehr­ten Ger­man Design Award aus­ge­zeich­net wur­de“, beton­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei einem Unternehmensbesuch.

Das Michelau­er Unter­neh­men hol­te sich die­se Aus­zeich­nung für her­aus­ra­gen­de Desi­gn­qua­li­tät gleich in drei Kate­go­rien – Ses­sel, Sofa und Dining: In der Kate­go­rie „Excel­lent Pro­duct Design – Fur­ni­tu­re“ ent­schied sich die Jury für das Sofa HOO­VER, den Relax­ses­sel YOKO und aus dem Bereich Dining für die Bank ALI­NO. Der Ger­man Design Award zählt zu den renom­mier­te­sten Design-Awards welt­weit und genießt weit über Fach­krei­se hin­aus hohes Anse­hen. Des­we­gen sei die Aus­zeich­nung umso höher zu bewer­ten, unter­strich der Land­rat und gra­tu­lier­te Geschäfts­füh­rer Ste­fan Schulz und dem gesam­ten Team des Unter­neh­mens ganz herzlich.

„Woh­nen ist Life­style. Dafür set­zen unse­re hei­mi­schen Unter­neh­men wich­ti­ge Akzen­te mit ihren exklu­si­ven Möbeln und aus­ge­fal­le­nen Ein­rich­tungs­ideen“, stell­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner fest. „KOI­N­OR gilt seit vie­len Jah­ren als Trend­set­ter, spe­zi­ell, was die Berei­che Design und Funk­tio­na­li­tät anbelangt.“

Das Unter­neh­men kann auf eine 70-jäh­ri­ge Geschich­te zurück­blicken. In sei­nen vier Wer­ken in Michel­au, Weis­main und Marolds­wei­sach fer­ti­gen 400 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter auf einer Betriebs­flä­che von ins­ge­samt 55.000 Qua­drat­me­tern „Möbel made in Ger­ma­ny“ – hoch­wer­ti­ge Dining- und Pol­ster­mö­bel, die durch Design, Mul­ti­funk­tio­na­li­tät und inno­va­ti­ve Lösun­gen das The­ma „smart living“ vor­an­trei­ben. Von der Ent­wick­lung über die Kon­struk­ti­on und Pro­duk­ti­on erfol­gen alle Her­stel­lungs­pro­zes­se vor Ort mit Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern aus der Region.

Aus­ge­bil­det wird in sechs ver­schie­de­nen Beru­fen. Dar­über hin­aus enga­giert sich das Unter­neh­men sozi­al mit der KOI­N­OR-Horst-Mül­ler-Stif­tung, die im Jahr 2022 allein 400.000 Euro für regio­na­le Pro­jek­te zur Ver­fü­gung stell­te, unter ande­rem über das Pro­jekt „Leucht­turm Mensch“.

„Zukunfts­ori­en­tier­te Arbeit­ge­ber mit kla­rem Bekennt­nis zum Stand­ort im Land­kreis – davon pro­fi­tiert unse­re gesam­te Wirt­schafts­re­gi­on eben­so wie die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. KOI­N­OR ist ein Aus­hän­ge­schild für unse­re Regi­on“, resü­mier­te Land­rat Meiß­ner und wünsch­te dem Unter­neh­men wei­ter­hin viel Erfolg.