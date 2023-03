Ab 11 Uhr heu­len am Don­ners­tag, 9. März 2023, im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt pro­be­wei­se die Sire­nen. Eine Minu­te lang erklingt ein auf- und abschwel­len­der Heul­ton von der For­tu­na-Kul­tur­fa­brik, in den Orts­tei­len Sal­ten­dorf-Bösen­be­ch­ho­fen, Fört­schwind-Greuth und Med­bach-Kie­fern­dorf sowie von den Feu­er­wehr­ge­rä­te­häu­sern in Höch­stadt, Adels­dorf, Ecken­tal-Forth, Her­zo­gen­au­rach, Zwei­fels­heim-Höfen, Heß­dorf, Hem­ho­fen Zeckern, Herolds­berg und vom Rat­haus in Herolds­berg. So wird gete­stet, ob die Warn­sy­ste­me funk­tio­nie­ren. Gleich­zei­tig wird die Bevöl­ke­rung mit dem Sire­nen­ton ver­traut gemacht. Im Ernst­fall bedeu­tet das Signal: „Rund­funk­ge­rä­te ein­schal­ten und auf Durch­sa­gen ach­ten!“ Die zen­tra­le Aus­lö­sung erfolgt über das Modu­la­re Warn­sy­stem des Bun­des (MoWaS) mit allen ange­schlos­se­nen Warn­mit­teln gegen 11 Uhr. Hier­zu gehö­ren neben Warn-Apps auf dem Smart­phone (dar­un­ter NINA, KAT­WARN, BIWAPP) auch Cell Broad­cast und Stadt­in­for­ma­ti­ons­sy­ste­me. Ent­war­nung wird gegen 11:20 Uhr ausgelöst.

Mit der land­kreis­wei­ten „ERH-App“ gibt es Warn­mel­dun­gen vom Bund sowie vom Deut­schen Wet­ter­dienst und ande­re Infor­ma­tio­nen direkt auf das Smart­phone. Sie ist kosten­los über den Goog­le Play Store für Android-Syste­me unter

https://​play​.goog​le​.com/​s​t​o​r​e​/​a​p​p​s​/​d​e​t​a​i​l​s​?​i​d​=​d​e​.​m​p​l​g​.​e​r​l​a​n​g​e​n​_​h​o​e​c​h​s​t​adt oder über den App­Sto­re für iOS-Syste­me unter https://​apps​.apple​.com/​d​e​/​a​p​p​/​e​r​h​/​i​d​1​3​6​8​3​6​1​962 erhältlich.

Der lan­des­weit ein­heit­li­che Sire­nen­pro­be­alarm fin­det zwei Mal pro Jahr statt. Mehr Infor­ma­tio­nen dazu unter: http://​www​.innen​mi​ni​ste​ri​um​.bay​ern​.de/​s​u​s​/​k​a​t​a​s​t​r​o​p​h​e​n​s​c​h​u​t​z​/​w​a​r​n​u​n​g​u​n​d​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​/​s​i​r​e​n​e​n​u​n​d​l​a​u​t​s​p​r​e​c​h​er/.