Alar­mie­rung über Warn-Apps und Cell Broad­cast wer­den getestet

Am Don­ners­tag, 9. März 2023, gibt es einen bay­ern­weit ein­heit­li­chen Pro­be­alarm. Vor­be­rei­tet wird er vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on in Abstim­mung mit dem Bun­des­amt für Bevöl­ke­rungs­schutz und Kata­stro­phen­hil­fe (BBK). Dabei wer­den vor allem die digi­ta­len Warn­mög­lich­kei­ten genutzt, näm­lich die Alar­mie­rung über Apps wie NINA, KAT­WARN oder BIWAPP oder mit Hil­fe der neu­en Tech­nik Cell Broad­cast. Um 11 Uhr wer­den die Mel­dun­gen aus­ge­spielt, gegen 11.20 Uhr erfolgt die Entwarnung.

Ein Sire­nen-Alar­mie­rung wird in Bam­berg nicht erfol­gen, da hier ent­spre­chen­de Warn­mel­de­an­la­gen wie in vie­len ande­ren Kom­mu­nen seit Ende des Kal­ten Krie­ges zurück­ge­baut wor­den sind. „Für die Sire­nen­war­nung läuft der­zeit eine Bedarfs­ana­ly­se, die in den näch­sten zwei Jah­ren in ein tech­ni­sches Kon­zept mün­den soll“, sagt der neue Lei­ter des Amts für Brand- und Kata­stro­phen­schutz, Chri­sti­an Seitz.

Cell Broad­cast: Infos direkt aufs Mobilgerät

Ein beson­de­res Augen­merk wird am 9. März auf Cell Broad­cast gelegt. Mit Hil­fe die­ser neu­en Tech­nik wer­den Warn­mel­dun­gen direkt auf das Han­dy oder Smart­phone geschickt. Spe­zi­el­le Apps müs­sen dafür auf den Mobil­ge­rä­ten nicht instal­liert sein, Nut­zer soll­ten jedoch sicher­stel­len, dass das aktu­el­le Betriebs­sy­stem-Update instal­liert und das Gerät ein­ge­schal­tet ist. Außer­dem darf sich das Han­dy oder Smart­phone nicht im Flug­mo­dus befin­den. Cell Broad­cast war bereits im ver­gan­ge­nen Jahr erst­mals gete­stet wor­den. Nach den dama­li­gen Erkennt­nis­sen wur­de die Tech­nik wei­ter ver­bes­sert, so dass nun die mei­sten Smart­phone-Betriebs­sy­ste­me die Nach­rich­ten ver­ar­bei­ten kön­nen soll­ten. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen dazu gibt es auf der BBK-Home­page: www​.bbk​.bund​.de.