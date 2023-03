Gute Nach­rich­ten für die Gar­ten­stadt, für Kra­mers­feld und Bruckerts­hof: Rund um das Auto­bahn­kreuz A70/A73 soll in den näch­sten Jah­ren ein umfas­sen­der Lärm­schutz gebaut wer­den. Geplant sind Maß­nah­men zur Lärm­vor­sor­ge auf der A73 zwi­schen der ehe­ma­li­gen Auto­bahn­aus­fahrt der US Army und Gun­dels­heim sowie auf der A70 rund um das Bam­ber­ger Kreuz. Die aktu­el­len Ent­wür­fe und die sich dar­aus erge­ben­den Aus­wir­kun­gen stellt die Auto­bahn GmbH des Bun­des bei einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung im Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Bam­berg am Diens­tag, 14. März, 17 Uhr, im Pfarr­saal St. Kuni­gund, Joseph-Otto-Kolb-Stra­ße 1, vor. Im Herbst 2023 soll der Antrag auf Plan­fest­stel­lung bei der Regie­rung von Ober­fran­ken gestellt wer­den. Alle Anwoh­ner und Anwoh­ne­rin­nen und alle Bür­ger und Bür­ge­rin­nen sind zu der Ver­an­stal­tung herz­lich eingeladen.