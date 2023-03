Frei­wil­li­ge lee­ren die Eimer mor­gens und abends und tra­gen die Tie­re sicher über die Straße

Mit den ersten Son­nen­strah­len Ende Febru­ar ist der Start­schuss für die Tie­re, sich unver­züg­lich auf den Weg zu machen, gege­ben. Damit beginnt die aus­ge­dehn­te Wan­de­rung der Amphi­bi­en von ihren Über­win­te­rungs­quar­tie­ren in Feld und Flur zu ihren ange­stamm­ten Laich­ge­wäs­sern in ste­hen­de oder lang­sam flie­ßen­de Gewäs­ser. Am lieb­sten in der Däm­me­rung bei Tem­pe­ra­tu­ren über dem Gefrier­punkt und aus­rei­chend Niederschlag

Dort, wo die Wan­der­rou­te eine Stra­ße kreuzt, gibt es ent­we­der fest ver­bau­te Amphi­bi­en­leit­ein­rich­tun­gen oder der jewei­li­ge Stra­ßen­trä­ger stellt mobi­le Amphi­bi­en­schutz­zäu­ne auf, die die Tie­re in Fangei­mer lei­ten. Die­se wer­den mor­gens und abends von frei­wil­li­gen Hel­fern geleert und so sicher über die Stra­ße gebracht.

Daher die drin­gen­de Bit­te an alles Ver­kehrs­teil­neh­mer: an Amphi­bi­en­über­gän­gen Geschwin­dig­keit redu­zie­ren, auf­merk­sam fah­ren, Warn­hin­wei­se beach­ten und Rück­sicht auf Per­so­nen am Stra­ßen­rand nehmen!